Στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας νοσηλεύεται ένας 20χρονος που δέχθηκε δύο μαχαιριές, από τον ίδιο του τον αδελφό, μετά από επεισόδιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, ήταν περασμένες 9:00 το πρωί της Παρασκευής όταν τα δύο αδέλφια -για άγνωστο λόγο- ξεκίνησαν να μαλώνουν στο σπίτι τους, στο χωριό Μυρτιά του Πύργου.

Τα αίματα δεν άργησαν να ανάψουν με τον μεγαλύτερο αδελφό, ετών 28, να καταφέρνει δύο μαχαιριές στον 20χρονο αδελφό του, μία στην πλάτη και μία στο χέρι.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο «Ανδρέας Παπανδρέου» όπου και νοσηλεύεται, ενώ επί τόπου έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από το ΑΤ Πύργου, την ΥΑ Πύργου και την ομάδα ΔΙΑΣ.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως έχουν προσαχθεί στην ΔΑ Ηλείας, ο 28χρονος αδελφός του θύματος καθώς κι ένα ακόμα συγγενικό τους πρόσωπο που ήταν μπροστά στο επεισόδιο.

