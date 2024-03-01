Λογαριασμός
Εξωφρενική αγγελία στην Μύκονο: Δείτε πόσο νοικιάζεται γκαρσονιέρα 45 τ.μ. για σεζόν

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το ρεύμα και δεν παρέχεται η δυνατότητα μαγειρέματος, ούτε πλυσίματος ρούχων

αγγελια

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μία αγγελία για ενοικίαση γκαρσονιέρας 45 τμ. στην Μύκονο, στην περιοχή της Άνω Μεράς, για την περίοδο της τουριστικής σεζόν. 

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ζητά ενοίκιο €900/μήνα, με προτίμηση σε εργαζόμενους σε καταστήματα εστίασης

Επίσης, ο ιδιοκτήτης αναφέρει πως στο ποσό των €900 δεν συμπεριλαμβάνεται ο λογαριασμός ρεύματος και πως δεν παρέχεται η δυνατότητα μαγειρέματος ούτε πλυσίματος ρούχων.

