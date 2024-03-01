Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μία αγγελία για ενοικίαση γκαρσονιέρας 45 τμ. στην Μύκονο, στην περιοχή της Άνω Μεράς, για την περίοδο της τουριστικής σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ζητά ενοίκιο €900/μήνα, με προτίμηση σε εργαζόμενους σε καταστήματα εστίασης

Επίσης, ο ιδιοκτήτης αναφέρει πως στο ποσό των €900 δεν συμπεριλαμβάνεται ο λογαριασμός ρεύματος και πως δεν παρέχεται η δυνατότητα μαγειρέματος ούτε πλυσίματος ρούχων.



Πηγή: skai.gr

