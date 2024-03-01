Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μία αγγελία για ενοικίαση γκαρσονιέρας 45 τμ. στην Μύκονο, στην περιοχή της Άνω Μεράς, για την περίοδο της τουριστικής σεζόν.
Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ζητά ενοίκιο €900/μήνα, με προτίμηση σε εργαζόμενους σε καταστήματα εστίασης
Επίσης, ο ιδιοκτήτης αναφέρει πως στο ποσό των €900 δεν συμπεριλαμβάνεται ο λογαριασμός ρεύματος και πως δεν παρέχεται η δυνατότητα μαγειρέματος ούτε πλυσίματος ρούχων.
Πηγή: skai.gr
- Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση - Τα μέλη της φέρεται να διέπραξαν εν ψυχρώ εκτελέσεις σε Βάρη και Κέρκυρα
- Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ: Έως το πρωί του Σαββάτου οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες
- kataggelies@skai.gr: To POS δεν συνδέεται λόγω κακού σήματος - Τι απαντά το ΥΠΟΙΚ - Νέο τερματικό στην αγορά που δεν χρειάζεται διασύνδεση
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.