Σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 29-02-2024 προχώρησε το μεσημέρι της Παρασκευής, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Όπως επισημαίνει, συνεχίζονται έως το πρωί του Σαββάτου (2-3-2024) οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανώς από χαλαζοπτώσεις.

Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι ενισχυμένοι και θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Αναλυτικά η εξέλιξη του καιρού:

Την Παρασκευή (01-03-24)

α. Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), πρόσκαιρα την ανατολική Πελοπόννησο, βαθμιαία στις Σποράδες, στην Εύβοια και στις Κυκλάδες.

β. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στις ανατολικές Κυκλάδες, ενώ βαθμιαία θα επηρεάσουν τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (02/03/24)

Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως και το πρωί στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία (κυρίως τη Χαλκιδική), τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, με βαθμιαία εξασθένηση.

Πηγή: skai.gr

