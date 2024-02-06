Πύργος: Έσπασε την πόρτα πολυκατοικίας όπου έμεναν συγγενείς του, τους επιτέθηκε και συνελήφθη

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας άνδρας ο οποίος χθες το βράδυ προκάλεσε σοβαρό επεισόδιο σε σπίτι συγγενικών του προσώπων και μάλιστα μπροστά στα μάτια των παιδιών του.

Σύμφωνα με το patrisnews, όλα έγιναν λίγο πριν τις 9:00 το βράδυ της Δευτέρας όταν ο άνδρας πήγε σε πολυκατοικία και… απαιτούσε από τα συγγενικά του πρόσωπα να του ανοίξουν την πόρτα -ύστερα από επεισόδιο που είχε σημειωθεί, με τον ίδιο να σπα την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας -προκαλώντας ζημιές και να… μπουκάρει.

Δε δίστασε δε να επιτεθεί ακόμα και σε ενοίκους της πολυκατοικίας που προσπάθησαν από τη μία να τον ηρεμήσουν κι από την άλλη να προστατέψουν την οικογένεια. Ο άνδρας συνελήφθη λίγο αργότερα από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ.

Πηγή: skai.gr

