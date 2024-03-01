Εγκληματική οργάνωση από τη Σερβία τα μέλη της οποίας διέπραξαν συνολικά 4 ανθρωποκτονίες το 2020, στη Βάρη Αττικής και στην Κέρκυρα εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των ερευνών, αναπτύχθηκε συνεργασία με την Europol και τις Αρχές Γαλλίας, Βελγίου και Ολλανδίας, συστάθηκε Κοινή Ομάδα Έρευνας ενώ χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές – ψηφιακές έρευνες μεγάλης έκτασης και όγκου καθώς και ειδικές ανακριτικές πράξεις και αστυνομικές έρευνες.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Υποστράτηγου Φώτιου Ντουίτση: «Η πρώτη ανθρωποκτονία διαπράχθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2020 στη Βάρη, όταν τέσσερις δράστες εισήλθαν σε κατάστημα εστίασης και πυροβόλησαν τραυματίζοντας θανάσιμα δύο αλλοδαπούς, την ώρα που γευμάτιζαν με τις οικογένειές τους, τραυματίζοντας ελαφρά και συγγενικό πρόσωπο του ενός θύματος. Η δεύτερη ανθρωποκτονία τελέστηκε στις 23 Ιουλίου 2020 , όταν δύο αλλοδαποί βρέθηκαν νεκροί, με πολλαπλά τραύματα από πυροβόλο όπλο, εντός οχήματος σε περιοχή της Κέρκυρας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «τα τέσσερα θύματα, υπήκοοι Μαυροβουνίου και Σερβίας, ήταν ηγετικά και υποβοηθητικά μέλη εγκληματικής οργάνωσης, με έδρα περιοχή του Μαυροβουνίου, που δραστηριοποιούταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών παγκοσμίως, ενώ διώκονταν διεθνώς με Ερυθρές Αγγελίες – οι τρεις για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ο ένας για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Ωστόσο, το 2014 η εν λόγω εγκληματική οργάνωση διασπάστηκε σε δύο επιμέρους και πλέον αντίπαλες οργανώσεις, όταν απώλεσαν 200 κιλά κοκαΐνης στην Ισπανία. Αυτό οδήγησε τα τέσσερα θύματα να διαφύγουν στη χώρα μας προκειμένου να προστατευτούν από την αντίπαλη οργάνωση, ενώ διέμεναν, χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία ταυτότητας, σε περιοχές της Αττικής, τουλάχιστον από το 2019. Η εχθρική προς τα θύματα οργάνωση συνενώθηκε με ακόμα δύο από τις πλέον ισχυρές οργανώσεις των Δυτικών Βαλκανίων αποστέλλοντας σταδιακά στη χώρα μας άτομα προκειμένου να εντοπίσουν τα θύματα και να εκτελέσουν τις ανθρωποκτονίες. Χαρακτηριστικό της μεγάλης σημασίας της υπόθεσης είναι ότι ο πόλεμος μεταξύ των δύο οργανώσεων έχει οδηγήσει στη διάπραξη τουλάχιστον 60 ανθρωποκτονιών σε όλη την Ευρώπη, ενώ για την εξιχνίασή της, με πρωτοβουλία της χώρας μας, δημιουργήθηκε Κοινή Ομάδα Έρευνας με Αρχές της Σερβίας και με ομάδα της Europol, με κωδική ονομασία Ithaca».

«Αποτέλεσμα των ερευνών της ΥΔΕΖΙ είναι η ταυτοποίηση κάθε μέλους της εγκληματικής οργάνωσης που συμμετείχε στις ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στη χώρα μας, τόσο των φυσικών αυτουργών και των συνεργών τους, όσο και των διευθυντικών μελών της οργάνωσης που αποφάσισαν την πραγματοποίηση των ανθρωποκτονιών. Συνολικά, στο πλαίσιο της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, ταυτοποιήθηκαν 39 μέλη της οργάνωσης, από τους οποίους 7 συνελήφθησαν στη Σερβία και 2 στην Ισπανία, ενώ 17 μέλη είναι έγκλειστοι σε διάφορα Καταστήματα Κράτησης της Ευρώπης, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Τουρκίας. Ειδικότερα, ταυτοποιήθηκαν 8 μέλη των οργανώσεων ως ηθικοί αυτουργοί των ανθρωποκτονιών που τελέστηκαν στην Ελλάδα, 8 μέλη ως φυσικοί αυτουργοί και συγκεκριμένα από 4 σε κάθε υπόθεση ανθρωποκτονίας και 23 μέλη ως συνεργοί τους. Από τις έρευνες στη χώρα μας, επιτεύχθηκε η σύλληψη αλλοδαπού, ο οποίος συνέβαλε στη φύλαξη και μεταφορά του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στις ανθρωποκτονίες, καθώς και στη μετακίνηση μελών της οργάνωσης από τα Σύβοτα στη Χαλκιδική, όπου διέμεναν μέχρι να διαφύγουν στο εξωτερικό» συνέχισε ο κ. Ντουίτσης.

«Οι δράστες δεν θα δίσταζαν να υλοποιήσουν τις ανθρωποκτονίες σε εμπορικό κέντρο της Αττικής»

«Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημείο της υπόθεσης που καταδεικνύει το μέγεθος της απαξίας που τρέφουν τα άτομα αυτά για την ανθρώπινη ζωή και ταυτόχρονα της αφοσίωσης τους στο σκοπό τους. Όταν οι δύο δολοφονηθέντες στη Βάρη είχαν εντοπιστεί προγενέστερα εντός μεγάλου εμπορικού κέντρου στην περιοχή της Αττικής, το οποίο δέχεται χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, οι δράστες δεν θα δίσταζαν να υλοποιήσουν τις ανθρωποκτονίες εντός αυτού, μη σκεπτόμενοι ούτε κατ΄ ελάχιστο το ενδεχόμενο να υπάρξουν παράπλευρα θύματα. Κι αυτό γιατί η μη τέλεσή τους οφείλεται στην καθυστερημένη άφιξη του οπλισμού στο σημείο» υπογράμμισε ακόμα ενώ ευχαρίστησε «σε αυτό το σημείο θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την Europol και τις αστυνομικές Αρχές Σερβίας, Γαλλίας, Βελγίου και Ολλανδίας για την άριστη συνεργασία μας και την μεταξύ μας ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία είχε καταλυτικό ρόλο στην χαρτογράφηση του τρόπου δράσης και της δομής των εγκληματικών οργανώσεων και την εξιχνίαση των τεσσάρων ανθρωποκτονιών στη χώρα μας. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα στελέχη του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας για τον άψογο επαγγελματισμό και την ιδιαίτερη αφοσίωση που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών».

«Για την υπόθεση της Βάρης απαιτήθηκε χρηματικό ποσό ύψους 2.000.000 ευρώ»

Όπως είπε η κ. Δημογλίδου «Ενδεικτικό της επαγγελματικής δομής και του τρόπου που λειτουργούσαν, ήταν η ευκολία στην εύρεση και μεταφορά όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού και η μεγάλη ρευστότητα των χρημάτων. Χαρακτηριστικό είναι ότι για την υπόθεση της Βάρης απαιτήθηκε χρηματικό ποσό ύψους 2.000.000 ευρώ».

«Επιπλέον, δείγμα της αποφασιστικότητας της οργάνωσης αποτελεί ότι, αδιαφορώντας για παράπλευρες απώλειες, εισήλθαν σε μεγάλο εμπορικό κέντρο σε περιοχή της Αθήνας, όπου εντόπισαν τους στόχους τους, με σκοπό να τους πυροβολήσουν, κάτι που δεν πραγματοποίησαν λόγω καθυστερημένης άφιξης του οπλισμού στο σημείο» τόνισε.

