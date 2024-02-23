Βάρδα Ηλείας: Ληστεία σε μανάβικο - Χτύπησαν υπάλληλο και άρπαξαν 4.000 ευρώ

Τον εφιάλτη στο πρόσωπο των δύο κουκουλοφόρων που εισέβαλαν στο καταστήματα του χθες το μεσημέρι αντίκρισε ιδιοκτήτης οπωροπωλείου στη Βάρδα της Ηλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις 4:00 χθες το απόγευμα, δύο άνδρες που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, «μπούκαραν» σε μανάβικο σε κεντρικό σημείο της Βάρδας, απείλησαν με μαχαίρι τον ιδιοκτήτη, τον καθήλωσαν στην καρέκλα του ταμείου, και αφού τον χτύπησαν, άρπαξαν από τα ταμεία της επιχείρησης το ποσό των 4.000 ευρώ.

Οι ληστές -που μιλούσαν σπαστά ελληνικά- έδρασαν με… επαγγελματικό τρόπο, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, λίγο πριν φύγουν, φρόντισαν να… ξηλώσουν και να πάρουν μαζί τους και το καταγραφικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, όπου είχαν καταγράφει καρέ-καρέ οι κινήσεις τους.

Ο ιδιοκτήτης του οπωροπωλείου, ακόμα προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ που υπέστη. Μιλώντας στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ, περιέγραψε τα δραματικά λεπτά που βίωσε στα χέρια των ληστών του. «Καθόμουν στο μαγαζί και με αιφνιδίασαν. Μπήκαν μέσα, μου είπαν «ληστεία», νόμιζα ότι ήταν κάποιος πελάτης μου και μου έκανε πλάκα. Μου ζήτησαν τα χρήματα. Με έβαλαν να κάτσω στο ταμείο. Μου έδωσαν μπουνιά στο πρόσωπο. Πήραν τα λεφτά και απο τα δυο ταμεία και από ένα κουτί που είχα και κάποια άλλα. Μιλούσαν σπαστά ελληνικά, ήταν αλλοδαποί. Με ρώτησαν που είναι και το καταγραφικό από τις κάμερες. Ήμουν θολωμένος. Δεν καταλάβαινα τι γίνεται», δήλωσε

Αμέσως μετά τη ληστεία έφθασαν στο οπωροπωλείο δυνάμεις της αστυνομίας όπου και πραγματοποιούν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

