Την Τρίτη θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή για την απολογία του ο 23χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια το 4χρονο αγοράκι της συζύγου του, το οποίο νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκαφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο.
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια μετά τη σύλληψή του στα Μέγαρα, αφού σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.
Ο ίδιος αρνείται ότι συνελήφθη και υποστηρίζει πως παραδόθηκε και ότι υπήρχε προγραμματισμένο ραντεβού με τις αστυνομικές Αρχές.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.