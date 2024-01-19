Λογαριασμός
Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο 23χρονος για τον ξυλοδαρμό του 4χρονου στα Μέγαρα

Ο ίδιος αρνείται ότι συνελήφθη και υποστηρίζει πως παραδόθηκε και ότι υπήρχε προγραμματισμένο ραντεβού με τις αστυνομικές Αρχές.

ευελπίδων

Την Τρίτη θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή για την απολογία του ο 23χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια το 4χρονο αγοράκι της συζύγου του, το οποίο νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκαφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια μετά τη σύλληψή του στα Μέγαρα, αφού σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Ο ίδιος αρνείται ότι συνελήφθη και υποστηρίζει πως παραδόθηκε και ότι υπήρχε προγραμματισμένο ραντεβού με τις αστυνομικές Αρχές.

