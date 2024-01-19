Λογαριασμός
Τροποποίηση δρομολογίων Οδοντωτού λόγω προγραμματισμένης συντήρησης των συρμών

Το πρόγραμμα των αλλαγών

οδοντωτός

Αναστέλλονται έως την Παρασκευή 15 Μαρτίου τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 3334/3335 και 3338/3339 (Διακοπτό - Καλάβρυτα - Διακοπτό), που πραγματοποιούν έκτακτα τα Σαββατοκύριακα και αργίες, λόγω προγραμματισμένης συντήρησης των συρμών του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου.

Συγκεκριμένα, σύμψωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, θα εκτελούνται τα δρομολόγια:

1330 (Διακοπτό- Καλάβρυτα), ώρα αναχώρησης 09:52

1331 (Καλάβρυτα- Διακοπτό), ώρα αναχώρησης 11:04

1332 (Διακοπτό- Καλάβρυτα), ώρα αναχώρησης 12:17

1333 (Καλάβρυτα- Διακοπτό), ώρα αναχώρησης 13:37

1336 (Διακοπτό- Καλάβρυτα), ώρα αναχώρησης 15:07

1337 (Καλάβρυτα- Διακοπτό), ώρα αναχώρησης 16:25

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων (https://tickets.hellenictrain.gr/), την εφαρμογή της Hellenic Train για κινητές συσκευές (HellenicTrain App), ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

