Επεισόδια στου Ρέντη: Συμπληρωματική απολογία του 18χρονου κατηγορούμενου

Συμπληρωματική απολογία θα δώσει σήμερα στην ανακρίτρια Πειραιά ο 18χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 31χρονου αστυνομικού των ΜΑΤ κατά τη διάρκεια σοβαρών επεισοδίων στου Ρέντη στις 7 Δεκεμβρίου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού.

Στον 18χρονο είχε ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση μετά και τον θάνατο του αστυνομικού στις 27 Δεκεμβρίου.

