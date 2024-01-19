Λογαριασμός
Επεισόδια στου Ρέντη: Συμπληρωματική απολογία του 18χρονου κατηγορούμενου

Στον 18χρονο είχε ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση μετά και τον θάνατο του αστυνομικού στις 27 Δεκεμβρίου.

Ρέντη

Συμπληρωματική απολογία θα δώσει σήμερα στην ανακρίτρια Πειραιά ο 18χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 31χρονου αστυνομικού των ΜΑΤ κατά τη διάρκεια σοβαρών επεισοδίων στου Ρέντη στις 7 Δεκεμβρίου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού.

Στον 18χρονο είχε ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση μετά και τον θάνατο του αστυνομικού στις 27 Δεκεμβρίου.

