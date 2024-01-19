Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Συνελήφθη ο 23χρονος Ρομά για τον άγριο ξυλοδαρμό του 4χρονου.

Υπενθυμίζεται πως ο 23χρονος αναζητούνταν από την ΕΛ.ΑΣ τουλάχιστον 10 ημέρες και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του.

Ο 4χρονος νοσηλευόταν από τις 11/1 στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από τον σύντροφο της μητέρας του.

Οι γιατροί διασωλήνωσαν το παιδί, το οποίο έφερε πολλαπλά κατάγματα και επισκληρίδιο αιμάτωμα, ωστόσο στις 15/1 αποσωληνώθηκε.

Στην οικογένεια υπήρχε ιστορικό βίας, με το παιδί να έχει πέσει κι άλλες φορές θύμα ξυλοδαρμού.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η μητέρα στους αστυνομικούς, τον τελευταίο μήνα ο 23χρονος είχε αρχίσει να επιδεικνύει πολύ βίαιη συμπεριφορά έναντι όλων των παιδιών της και ειδικά στον τετράχρονο αλλά και στην ίδια και μάλιστα πρόσφατα έχει χρειαστεί να νοσηλευτεί και πάλι στο νοσοκομείο ο 4χρονος μετά από βίαιο ξυλοδαρμό.

