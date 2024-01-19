Θεσσαλονίκη: Σε επιφυλακή οι τεχνικές υπηρεσίες και η Πολιτική Προστασία ενόψει επέλασης του χιονιά

Σε επιφυλακή τίθενται από αύριο οι τεχνικές υπηρεσίες και η Πολιτική Προστασία Κεντρικής Μακεδονίας ενόψει της αλλαγής των καιρικών φαινομένων που θα φέρουν, σύμφωνα με την ΕΜΥ, χαμηλές θερμοκρασίες, παγετό ακόμη και χιόνια στα πεδινά.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Στεργιάδης, «χιόνια αναμένεται να πέσουν αύριο μετά το μεσημέρι κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη, πάνω από το Ωραιόκαστρο», ενώ όπως επισήμανε, «οι υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των φαινομένων μέχρι και τη λήξη τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

