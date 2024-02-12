Στην φυλακή οδηγείται ο 35χρονος κατηγορούμενος για τις ζωντανές μεταδόσεις κακοποιητικών και προσβλητικών συμπεριφορών σε βάρος ανθρώπων σε αδυναμία, ο οποίος απολογήθηκε στην 17η τακτική ανακρίτρια για εμπορία ανθρώπων κατ' επάγγελμα και κατά συρροή και σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων.

Ο κατηγορούμενος φέρεται ενώπιον της δικαστικής λειτουργού να δήλωσε μετανιωμένος για τα επίμαχα βάναυσα βίντεο που μετέδιδε μέσω λογαριασμού του σε δημοφιλή πλατφόρμα. Φέρεται να είπε επίσης, απολογούμενος, ότι έχει εδώ και μήνες συνειδητοποιήσει το λάθος του και για αυτό σταμάτησε από τον περασμένο Σεπτέμβριο την παραγωγή και προβολή βίντεο με εξευτελιστικές συμπεριφορές σε βάρος ανήμπορων. Επανέλαβε δε, πως οι «πρωταγωνιστές» στα ντροπιαστικά βίντεο ήταν με άτομα με «κάποια αναπηρία», πλην όμως όχι ανίκανα να λαμβάνουν αποφάσεις, τονίζοντας πως ποτέ δεν «πρωταγωνίστησε» σε βίντεο του, ανήλικος. Προέβαλε επίσης την θέση, ότι η ενέργειες του και η απόφαση του να χρησιμοποιεί ανθρώπους σε αδυναμία, ωφελούσε τα θύματα του, πολύ περισσότερο μάλιστα από ότι τα έβλαπτε, καθώς με την «συμμετοχή» τους στα επίμαχα γυρίσματα λάμβαναν πληρωμή και επομένως είχαν και αυτοί οικονομικό όφελος. Επίσης, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, στα θετικά που αποκόμιζαν οι πρωταγωνιστές-θύματα, είναι η «αναγνωρισιμότητα» που κέρδιζαν. Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου ωστόσο, δεν τον βοήθησαν να πετύχει καλύτερη ποινική εξέλιξη, καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας ομονόησαν ότι πρέπει να μεταφερθεί στην φυλακή.

Στην ανακρίτρια κατέθεσαν ως μάρτυρες υπεράσπισης του 35χρονου, δύο από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις μεταδόσεις του κατηγορούμενου, οι οποίοι δεν είναι άτομα σε αδυναμία. Οι συνήγοροι του 35χρονου ανέφεραν στους δημοσιογράφους πως δύο από τα θύματα του 35χρονου, ζήτησαν να καταθέσουν σήμερα, πλην όμως η δικαστική λειτουργός αρνήθηκε, καθώς διευκρίνισε πως οι καταθέσεις τους μπορούν να ληφθούν μόνο με την παρουσία ψυχολόγου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.