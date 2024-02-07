Δύο βαριές κατηγορίες περιλαμβάνονται στην δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας στον 35χρονο πρωταγωνιστή της νέας συγκλονιστικής υπόθεσης ζωντανής μετάδοσης σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, βασανισμού αδύναμων ανθρώπων για λογαριασμό ακολούθων του, που πλήρωναν για να παρακολουθούν την αποτρόπαια προβολή.

Εναντίον του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα της εμπορίας ανθρώπων κατά συρροή και κατ' επάγγελμα καθώς και για το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμων ανθρώπων με τα οποία συνοικούσε.

Την υπόθεση ανέλαβε ανακριτής από τον οποίο ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Ο 35χρονος είχε το όνομα Hayate σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται έναντι "παραγγελιών" που δεχόταν κατά την διάρκεια της μετάδοσης και με κόστος που έφθανε μέχρι και 200 ευρώ, να κακοποιούσε άτομα με νοητική υστέρηση, προβολές που είχαν εκατομμύρια θεάσεις.

Το βάναυσο "παιχνίδι" προέβλεπε, σύμφωνα με τη δικογραφία, ότι κατά τη διάρκεια της, σε ζωντανό χρόνο, προβολής, οι θεατές μπορούσαν με ανάλογη πληρωμή να ζητήσουν όποια βαναυσότητα -ή "πρόκληση" κατά τον κατηγορούμενο- ήθελαν να δουν σε βάρος των αδύναμων συνανθρώπων τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στις "προκλήσεις" περιλαμβάνονταν από εξυβρίσεις και προσβλητικές εκφράσεις έως βαριές σωματικές κακοποιήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 35χρονος αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν τίθεται θέμα εκμετάλλευσης των φερόμενων θυμάτων. Ο κατηγορούμενος φαίνεται να επικαλείται συναίνεση και να δηλώνει πως διατηρεί επιφυλάξεις αν πρόκειται πραγματικά για άτομα με νοητική στέρηση.

Ο 35χρονος συνελήφθη χθες στο σπίτι του στην Αθήνα από αστυνομικούς του τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας λίγα λεπτά μετά από άλλη μία αποτρόπαια προβολή σε βάρος δύο ατόμων με αναπηρία λόγω νοητικής στέρησης τα οποία οι αστυνομικοί κατόπιν εισαγγελικής εντολής μετέφεραν σε δομή φιλοξενίας.

Να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη υπόθεση ζωντανής προβολής κακοποίησης ατόμων σε αδυναμία που απασχολεί τις δικαστικές αρχές , καθώς έχει προηγηθεί η σύλληψη, τον περασμένο Νοέμβριο, 42χρονου στο Κερατσίνι με τον οποίο ο 35χρονος κατηγορούμενος φέρεται να είχε σχέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

