Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα έλαβε ο 35χρονος youtuber για τα live με τις κακοποιήσεις

Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες που αφορούν το κακούργημα της εμπορίας ανθρώπων κατά συρροή και κατ' επάγγελμα και το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμων ανθρώπων με τα οποία συνοικούσε

περιπολικό

Νέα προθεσμία έλαβε από την ανακρίτρια, προκειμένου να απολογηθεί την Δευτέρα, ο 35χρονος που κατηγορείται για τις live μεταδόσεις του, μέσω λογαριασμού που διατηρούσε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, κακοποιητικών συμπεριφορών σε βάρος αδύναμων ανθρώπων.

Σύμφωνα με την συνήγορό του, Άννα Μαρία Φιλίππα, ο 35χρονος ζήτησε νέα προθεσμία από την ανακρίτρια, καθώς «συμφωνήσαμε ότι είναι καλύτερα να υπάρχει περισσότερος χρόνος προετοιμασίας και να απομακρυνθεί από το κλίμα που έχει δημιουργηθεί από την κοινή γνώμη».

Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες που αφορούν το κακούργημα της εμπορίας ανθρώπων κατά συρροή και κατ' επάγγελμα και το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμων ανθρώπων με τα οποία συνοικούσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: youtuber κακοποίηση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark