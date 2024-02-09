Νέα προθεσμία έλαβε από την ανακρίτρια, προκειμένου να απολογηθεί την Δευτέρα, ο 35χρονος που κατηγορείται για τις live μεταδόσεις του, μέσω λογαριασμού που διατηρούσε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, κακοποιητικών συμπεριφορών σε βάρος αδύναμων ανθρώπων.

Σύμφωνα με την συνήγορό του, Άννα Μαρία Φιλίππα, ο 35χρονος ζήτησε νέα προθεσμία από την ανακρίτρια, καθώς «συμφωνήσαμε ότι είναι καλύτερα να υπάρχει περισσότερος χρόνος προετοιμασίας και να απομακρυνθεί από το κλίμα που έχει δημιουργηθεί από την κοινή γνώμη».

Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες που αφορούν το κακούργημα της εμπορίας ανθρώπων κατά συρροή και κατ' επάγγελμα και το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμων ανθρώπων με τα οποία συνοικούσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.