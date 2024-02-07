Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 35χρονος YouTuber, ο οποίος σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μετέδιδε σε ζωντανή σύνδεση κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος ατόμων με νοητική υστέρηση, με σκοπό οικονομικό όφελος.

Δύο από τα θύματα που κακοποιούσε ο 35χρονος Youtuber live στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μίλησαν στον ANT1 για την εκμετάλλευση που βίωναν.

«Με χτυπούσε με μπουνιές, του έκαναν παραγγελία»

«Μας είχε εκμεταλλευτεί και με το παραπάνω. Εμένα προσωπικά με χτυπούσε άσχημα με μπουνιές, φτύσιμο και χτυπήματα στο σώμα. Έβλεπαν πολλοί συνδρομητές online, έκαναν… «δωρεές με παραγγελία» (π.χ. «καταβάλλω 10 ευρώ και ζητώ να τον δω να χαστουκίζεται, να τραγουδά, να χορεύει» κ.ο.κ.) και πρέπει να διωχθούν και αυτοί. Το χειρότερο είναι ότι πότιζε αλκοόλ κορίτσια 15 έως 17 ετών και μετά τις πήγαινε σηκωτές σε αλλο δωμάτιο», σημείωσε ο ένας από τους δύο άνδρες.

«Ήμουν παλιότερα σε reality show ταλέντων και εκμεταλλεύτηκε αυτή την επιθυμία μου. Μου έλεγε θα σε κάνω νούμερο ένα, θα σε κάνω διάσημο. Έδινε και κάποια ποσά, αλλά πάρα πολύ μικρά. Από όλα αυτά τα χρήματα που κέρδιζε, εκείνος κρατούσε τα πάντα κι εμάς μας έδινε ελάχιστα», είπε ο δεύτερος άνδρας.

Σημειώνεται πως ο 35χρονος είχε συλληφθεί από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, στην οικία του σε περιοχή της Αττικής, για εμπορία ανθρώπων και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, με την επιβαρυντική περίσταση του άρθρου περί εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά λόγω αναπηρίας.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2023, διατηρούσε προφίλ σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο, στο οποίο μετέδιδε σε ζωντανή σύνδεση κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος ατόμων με νοητική υστέρηση, με σκοπό το παράνομο οικονομικό του όφελος.

Στις νομότυπες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7 σκληροί δίσκοι και 4 κινητά τηλέφωνα.

Πηγή: skai.gr

