Δύο ανήλικοι αλλοδαποί συνελήφθησαν τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Κυριακής, στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, για απόπειρα ληστείας, απόπειρα κλοπής, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.



Όπως καταγγέλθηκε, οι δράστες προσέγγισαν αρχικά δύο άτομα, μια γυναίκα και έναν ανήλικο, και ο ένας εκ των δραστών προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος της γυναίκας, ενώ αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρήματα από τις τσέπες του ανήλικου.

Πηγή: skai.gr

Στη συνέχεια, οι δράστες προσέγγισαν άλλα δύο άτομα, ανήλικο και ανήλικη, και, ενώ ο άλλος δράστης,από τον ανήλικο παθόντα, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.Μετά την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών,, ενώ κατά την ακινητοποίησή τους, αντιστάθηκαν, απωθώντας με τα χέρια και τα πόδια τους αστυνομικούς. Στην κατοχή του ενός δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πτυσσόμενο μαχαίρι.To προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.

