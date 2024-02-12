Ποινική δίωξη για άσκοπους πυροβολισμούς και παράβαση του νόμου περί όπλων, ασκήθηκε σε βάρος του 55χρονου πατέρα, που στο γλέντι της βάφτισης του παιδιού του, σε ορεινό χωριό του Ηρακλείου, έπεσε «βροχή» από σφαίρες, στο έθιμο των μπαλωθιών.

Ο 55χρονος συνελήθφη χθες, μαζί με τον ίδιοκτήτη του κέντρου που έγινε το γλέντι, και σήμερα παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για να δικαστεί.

Σε δήλωσή του στο Cretalive, ανέφερε χαρακτηριστικά «εγώ το παιδί μου βάφτιζα, την γιορτή μου έκανα».

Η δίκη του αναβλήθηκε για αύριοΤρίτη, ενώ μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Με εισαγγελική εντολή, αφέθηκε ελεύθερος ο 36χρονος ιδιοκτήτης, ο οποίος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, γιατί ήταν απορροφημένος στο να εξυπηρετήσει τον κόσμο που βρισκόταν στην εκδήλωση.

