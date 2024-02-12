Το αρματαγωγό «Ρόδος» κατέπλευσε σήμερα στο λιμένα Διακόφτι των Κυθήρων όπου ξεφόρτωσε πολιτικά οχήματα βαρέως τύπου, στο πλαίσιο κάλυψης άμεσων εφοδιαστικών αναγκών του νησιού.
Η επιχείρηση διεξήχθη μετά από αίτημα του Δήμου Κυθήρων προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και υπό τον συντονισμό του ΓΕΕΘΑ.
Πηγή: skai.gr
- Στη φυλακή ο 42χρονος που κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά 13χρονο αγόρι με αυτισμό
- Ο δράστης μπήκε με την καραμπίνα στη ναυτιλιακή - Το χρονικό του μακελειού στη Γλυφάδα - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
- Γλυφάδα - Δημογλίδου: « Ο δράστης μάλλον αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι» - Βρέθηκε νεκρός, με το όπλο δίπλα του
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.