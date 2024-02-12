Λογαριασμός
Με το αρματαγωγό «Ρόδος» ο ανεφοδιασμός των Κυθήρων

Το «Ρόδος»  ξεφόρτωσε στο Διακόφτι φορτηγά με τρόφιμα και είδη εφοδιασμού

Κύθηρα

Το αρματαγωγό «Ρόδος» κατέπλευσε σήμερα στο λιμένα Διακόφτι των Κυθήρων όπου ξεφόρτωσε πολιτικά οχήματα βαρέως τύπου, στο πλαίσιο κάλυψης άμεσων εφοδιαστικών αναγκών του νησιού.

Η επιχείρηση διεξήχθη μετά από αίτημα του Δήμου Κυθήρων προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και υπό τον συντονισμό του ΓΕΕΘΑ.

