Το αρματαγωγό «Ρόδος» κατέπλευσε σήμερα στο λιμένα Διακόφτι των Κυθήρων όπου ξεφόρτωσε πολιτικά οχήματα βαρέως τύπου, στο πλαίσιο κάλυψης άμεσων εφοδιαστικών αναγκών του νησιού.

Η επιχείρηση διεξήχθη μετά από αίτημα του Δήμου Κυθήρων προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και υπό τον συντονισμό του ΓΕΕΘΑ.

Πηγή: skai.gr

