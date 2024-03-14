Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Χειροπέδες σε μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής φόρεσαν αστυνομικοί της ασφαλείας.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής (Μενίδι, Λιόσια, Γαλάτσι, Νέα Ιωνία, Βύρωνας και Ηλιούπολη) αλλά και στην Κρήτη συνελήφθησαν 6 άτομα ενώ κατασχέθηκαν 18 οχηματα και εξιχνιάστηκαν 40 κλοπές αυτοκινήτων.

Δείτε το βίντεο που εξασφάλισε το skai.gr, με τη στιγμή που μέλος της συμμορίας βολιδοσκοπεί να κλέψει όχημα, το οποίο είναι σταθμευμένο σε πυλωτή:

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr οι συλληφθέντες είχαν ιεραρχικά διαρθρωμένη και δομημένη ομάδα, με προοπτική διαρκούς και σχεδιασμένης δράσης ενώ τα οχήματα που έβαζαν στο μάτι ήταν ιδιαίτερης αυξημένης αγοραστικής ζήτησης.

Βασικό ρόλο στην οργάνωση είχαν δυο αδέρφια ο ένας εκ των οποίων κατείχε τον αρχηγικό ρόλο όντας αποκλειστικός ρυθμιστής της λειτουργίας της οργάνωσης έχοντας εξασφαλίσει την απαραίτητη υποδομή και το κατάλληλο δίκτυο που εξασφάλιζε την βιωσιμότητα της. Κατεύθυνε τα υπόλοιπα μέλη σχετικά με τα οχήματα που θα αφαιρούσαν καθώς και τον τρόπο της περαιτέρω διάθεσης τους.

Μάλιστα ήταν ιδιοκτήτης φανοποιείου στα Άνω Λιόσια όπου μεταφέρονταν τα οχήματα.

Από την έρευνα της ΕΛΑΣ προκύπτει πως το συνολικό όφελος που αποκόμισε η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση από τη δράση της υπερβαίνει τις 980.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι συλληφθέντες είναι σεσημασμένοι για κλοπές, πλαστογραφίες και άλλα συναφή αδικήματα.

