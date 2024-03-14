Κρήτη: Ελεύθερες οι δύο 16χρονες για τον ξυλοδαρμό 15χρονης

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου πέρασαν, λίγο μετά τις 11.00 το πρωί, τα δύο ανήλικα κορίτσια που κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν βάναυσα σε μια 15χρονη στο 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου.

Οι δυο ανήλικες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Ηρακλείου και αφέθηκαν ελεύθερες καθώς δόθηκε εισαγγελική παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από το Α' Αστυνομικό τμήμα, προκειμένου η δικογραφία να συμπληρωθεί με καταθέσεις, ιατροδικαστική έκθεση κ.ά.

Οι δύο 16χρονες ξαδέλφες που φοιτούν σε σχολείο άλλης περιοχής, επιτέθηκαν στην 15χρονη χθες το μεσημέρι και αφού τα παιδιά είχαν σχολάσει, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η μία χτυπούσε το κορίτσι, η δεύτερη όμως φέρεται να ήταν η ηθική αυτουργός που έδωσε την εντολή για την επίθεση.

Μάλιστα η βάναυση επίθεση καταγραφόταν σε κινητό τηλέφωνο ενός εκ των δύο κοριτσιών. Μία τρίτη 16χρονη που διαφεύγει της σύλληψης φέρεται ως παρούσα στο επεισόδιο, αποτρέποντας μάλιστα τους περαστικούς να επέμβουν προς βοήθεια του θύματος.

Η 15χρονη χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κορίτσι φέρει σοβαρά χτυπήματα στον αυχένα, το μάτι, το κεφάλι, μετά τις αλλεπάλληλες μπουνιές και κλωτσιές που δέχτηκε.

Ωστόσο ερωτηματικά έχουν γεννηθεί στις διωκτικές αρχές για το πώς δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να βοηθήσει το κορίτσι, γλιτώνοντάς το από τα ανηλεή χτυπήματα, ενώ μάλιστα το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 14.00, ώρα σχολάσματος για τους μαθητές των γύρω σχολείων, σε μια πολυσύχναστη περιοχή με μαγαζιά, καφετέριες και κόσμο.

Το περιστατικό κατήγγειλε το ίδιο το θύμα, μαζί με τον πατέρα του, στο 'Α Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου. Μαζί με τις δύο ξαδέλφες συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε βάρος των κοριτσιών ασκήθηκε αυτεπάγγελτα δίωξη για επικίνδυνες σωματικές βλάβες ενώ κατασχέθηκαν και τα κινητά τους τηλέφωνα.

Στη διάθεση της Αστυνομίας είναι το βίντεο του ξυλοδαρμού, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην δικογραφία.

