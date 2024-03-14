Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Τα κομμάτια του παζλ του τροχαίου δυστυχήματος στην οδό Δεκελείας στο Μενίδι όπου εμπλέκεται γνωστός τραγουδιστής και στοίχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο ξετυλίγουν τις τελευταίες ώρες οι άντρες της Τροχαίας και της ασφάλειας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δύο βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί επιβεβαιώνουν τα λεγόμενα του τραγουδιστή και του οικογενειακού κύκλου οι οποίοι από την πρώτη στιγμή υποστήριζαν πως ο τραγουδιστής έκανε τον μοιραίο ελιγμό προκειμένου να αποφύγει έτερο όχημα που παραβίασε stop.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο οδηγός που παραβιασε το stop έχει ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχει συλληφθεί καθώς εχτές στις 12.00 τη νύχτα έληξε το αυτόφωρο. Έχει ειδοποιηθεί όμως και αναμένεται να καταθέσει ενώ ο δικηγόρος που θα ορίσει να λάβει σήμερα γνώση της δικογραφίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.