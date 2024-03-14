«Σοκαριστικές και αδικαιολόγητες» χαρακτήρισε τις πρόσφατες ομοφοβικές επιθέσεις κατά δύο τρανς ατόμων στην Θεσσαλονίκη ο ολυμπιονίκης και πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της ρητορικής μίσους, Ιωάννης Μελισσανίδης.

«Οποιαδήποτε μορφή σωματικής ή λεκτικής βίας είναι κατάπτυστη και αδικαιολόγητη, ακόμα και από ανήλικα παιδιά. Η λεκτική βία με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί σε κακουργηματική πράξη» δήλωσε καλεσμένος στο στούντιο του ΣΚΑΪ.

«Το προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον παίζει σίγουρα ρόλο σε αυτές τις επιθετικές συμπεριφορές, αλλά δεν έγιναν επιθετικοί όλοι οι άνθρωποι μεγάλωσαν σε προβληματικές οικογένειες. Πίσω από τα αγόρια που κάνουν ομοφοβικές και ρατσιστικές επιθέσεις κρύβεται η ανάγκη τους να αποδείξουν πόσο "άντρες" είναι» είπε ο Ολυμπιονίκης.

«Για μένα η λεβεντιά και η μαγκιά είναι άφυλες, έχουν μόνο ψυχή. Όποιος δεν έχει ψυχή και δεν τιμά "αυτά που κουβαλά" συμπεριφέρεται έτσι» δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Ιωάννη Μελισσανίδη, η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάραι ήταν «τεράστιο» θετικό πρόσιμο, αλλά χρειάζεται χρόνος για να γίνει η σιότητα των φύλων «νόμος» και στο μυαλό των πολιτών.

Σημαντικό ρόλο προς σε αυτή την κατεύθυνση παίζει και η εκπαίδευση στα σχολεία, ώστε τα παιδιά να μάθουν από μικρά να σέβονται την διαφορετικότητα.

Τέλος, όπως ειπε, η λύση στα φαινόμενα ρητορικής μίσους και ρατσιστικής βίας είναι η «σύλληψη, τιμωρία και στιγματισμός» των δραστών, ώστε να αποτρέπονται οι επιθέσεις.



Πηγή: skai.gr

