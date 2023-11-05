Πορεία για την Παλαιστίνη Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο αλληλεγγύης του ΠΑΜΕ για την Παλαιστίνη.

Αρχικά οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Συντάγματος όπου πραγματοποιήθηκε συναυλία αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη και στη συνέχεια ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας προς την πρεσβεία του Ισραήλ στο Παλαιό Ψυχικό.

Με κυρίαρχα συνθήματα τα «Στη Γάζα χτυπάει του κόσμου η καρδιά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά», «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή, έξω το ΝΑΤΟ κι οι Αμερικανοί», πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 5 Νοεμβρίου, μεγάλη πορεία αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης από το Σύνταγμα στην Ισραηλινή πρεσβεία.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα συλλαλητήριο-συναυλία των συνδικάτων και μαζικών φορέων της Αττικής με συμμετοχή χιλιάδων λαού.

Στο συλλαλητήριο απηύθυνε χαιρετισμό ο πρέσβης της Παλαιστίνης, Γιουσέφ Ντορχόμ ενώ ομιλητής από το Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού Αττικής ήταν ο Γιώργος Στεφανάκης.

Στο συλλαλητήριο διαβάστηκε μήνυμα του Μοχάμεντ Αμανάντι, Επιτρόπου Λαϊκών Οργανώσεων και Συνδικάτων στην Παλαιστίνη.

Ιδιαίτερη στιγμή του συλλαλητηρίου ήταν όταν δύο μικρά παιδιά, φορώντας παλαιστινιακές μαντίλες, μιλώντας στα αραβικά και τα ελληνικά, περιέγραψαν τη ζωή των παιδιών στη Γάζα κάτω από την ισραηλινή κατοχή, ενώ μίλησαν και για τις ελπίδες τους λέγοντας:

«Ελπίζουμε να έχουμε μια πατρίδα στην οποία θα ζούμε ειρηνικά, να πηγαίνουμε στα σχολεία, στις παιδικές χαρές, σε οικογενειακές και σχολικές εκδρομές, να ζωγραφίζουμε κάτω από δέντρο έναν καθαρό ουρανό και έναν λαμπερό ήλιο, μια χώρα στην οποία θα ζούμε με ασφάλεια και χωρίς φόβο».

Το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ξεκίνησε με τον ύμνο της Παλαιστίνης που συνέθεσε ο Μίκης Θεοδωράκης το 1981 μετά από αίτημα του ηγέτη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ, στην τότε επίσκεψή του στην Ελλάδα, ενώ η μουσική σύνθεση του Μ. Θεοδωράκη εγκρίθηκε αργότερα από την παλαιστινιακή Βουλή, ώστε να αποτελέσει τον επίσημο ύμνο του Παλαιστινιακού Κράτους όταν επιτευχθεί η επίσημή ίδρυσή του.

Στη συναυλία στο Σύνταγμα πήραν μέρος οι: «Ρωμιοσύνη», «Υπεραστικοί», Διονύσης Τσακνής, «Kollektiva», «Magic De Spell», «Κοινοί Θνητοί», Ρίτα Αντωνοπούλου και «Ρεβάνς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.