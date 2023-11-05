Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν πολύτραυματία συνέβη πριν λίγο κάτω από άγνωστες συνθήκες στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στη θέση Παλαιόκαστρο επί του ΒΟΑΚ. Ειδικότερα, δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού, οι οποίες κινούνταν σε αντίθετη κατεύθυνση συγκρούστηκαν, με τους οδηγούς τους, 45 και 62 ετών αντίστοιχα, να εκτινάσονται, και ο 62χρονος που κινούνταν προς Ρέθυμνο να χάνει τη ζωή του, ενώ ο 45χρονος που κατευθυνόταν προς Ηράκλειο να τραυματίζεται σοβαρά.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους δύο άνδρες στο ΠΑΓΝΗ με το ανακριτικό της Τροχαίας ΒΟΑΚ να έχει αναλάβει την έρευνα για το θανατηφόρο τροχαίο.

«Αυτή είναι η τραγωδία μας», αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο πρόεδρος του συλλόγου «ΕΣΥΠΡΟΤΑ» για την οδική ασφάλεια Γιάννης Λιονάκης. «Ένας νεκρός και ένας τραυματίας που μακάρι να πάει καλά. Ως πότε οι κυριακάτικες βόλτες με τις πελώριες μηχανές, στους χάλια δρόμους, θα αποτελούν πίστα για εκτόνωση, για φυγή και για πολλούς πέταγμα στο άπειρο, στους ουρανούς; Πόσοι ακόμα, νέοι και μεγαλύτεροι,πρέπει να φύγουν για να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί; Ξέρουμε να χειριζόμαστε αυτές τις μηχανές, με αυτές τις ταχύτητες σ' αυτούς τους δρόμους; Φίλοι δεν μάθατε από τους χαμένους στο δρομο φίλους σας; Και οι άλλοι, εμείς οι υπόλοιποι που κυκλοφορούμε, που βρισκόμαστε στον ίδιο δρόμο σε τι μπορεί να φταίμε; Ξεκινήστε τώρα οι υπεύθυνοι,δήμος και περιφέρεια, τη συζήτηση για κατασκευή πίστας. Θα είναι η μεγαλύτερη συνεισφορά στους νέους μας, στα παιδιά μας, για να γλιτώσουμε τις κόντρες για να γλιτώσουμε την θανατηφόρα ταχύτητα στους δρόμους, για να γλιτώσουμε τελικά την... φυγή τους», επισημαίνει ο κ. Λιονάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.