Τραγωδία με νεκρό μωρό στην Πάτρα – Έρευνα από την ΕΛΑΣ

Νεκρό μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένα βρέφος λίγων ημερών μιας οικογένειας Ρομά στην Πάτρα.

Το περιστασικό σημειώθηκε στην περιοχή του ΒΙΟΠΑ και οι αρχές ενημερώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών αλλά οι γιατροί δε μπορούσαν να κάνουν κάτι για να κρατήσουν στη ζωή το παιδί.

Η ΕΛΑΣ έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του μωρού.

