Τροχαίο δυστύχημα στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Δράμας – Εξοχής: Νεκροί και οι δύο οδηγοί των οχημάτων

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας

τροχαίο δυστύχημα Δράμα

Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Δράμας - Εξοχής, όταν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 43χρονος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα, στο σημείο του δυστυχήματος, ο 58χρονος οδηγός, ενώ μετά το σοβαρό τραυματισμό του κατέληξε και ο 43χρονος κατά την διακομιδή του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

