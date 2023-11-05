Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Δράμας - Εξοχής, όταν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 43χρονος.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα, στο σημείο του δυστυχήματος, ο 58χρονος οδηγός, ενώ μετά το σοβαρό τραυματισμό του κατέληξε και ο 43χρονος κατά την διακομιδή του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.
