Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Δράμας - Εξοχής, όταν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 43χρονος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα, στο σημείο του δυστυχήματος, ο 58χρονος οδηγός, ενώ μετά το σοβαρό τραυματισμό του κατέληξε και ο 43χρονος κατά την διακομιδή του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

