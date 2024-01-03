Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 35χρονος, που σκότωσε με μαχαίρι τον πατέρα του, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στο σπίτι τους στο Περιστέρι, μπροστά στα μάτια της μητέρας του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ιστορικό βίας στην οικογένεια, δεδομένου ότι το θύμα είχε συλληφθεί το 2017 για επίθεση και ξυλοδαρμό σε βάρος συγγενικών του προσώπων.
