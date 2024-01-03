Λογαριασμός
Περιστέρι: Στον ανακριτή ο 35χρονος καθ' ομολογία πατροκτόνος

χειροπέδες

Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί οδηγείται ο 35χρονος, που τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον πατέρα του, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στο σπίτι τους στο Περιστέρι, μπροστά στα μάτια της μητέρας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, δεδομένου ότι το θύμα είχε συλληφθεί το 2017 για επίθεση και ξυλοδαρμό σε βάρος συγγενικών του προσώπων.

