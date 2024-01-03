«Συναγερμός» σήμανε στην πυροσβεστική Πάτρας όταν έφτασε η πληροφορία ότι παιδί 2,5 ετών κλειδώθηκε μόνο του στο σπίτι.

Σύμφωνα με το tempo.gr στο σημείο έφτασαν οχήματα και πυροσβέστες ενώ με αγωνία παρακολουθούσαν τις κινήσεις των πυροσβεστών ο πατέρας και η μητέρα του παιδιού, που είχαν κλειστεί έξω από το διαμέρισμα.

Όπως διαπίστωσαν οι άνδρες της Πυροσβεστικής η πρόσβαση στο διαμέρισμα του 5ου ορόφου δεν ήταν εφικτή. Έτσι αποφάσισαν και κατέβουν από την ταράτσα της πολυκατοικίας και να εισέλθουν από το μπαλκόνι.

Με προσεκτικές κινήσεις εκπαιδευμένοι άνδρες έφθασαν από ...τον ουρανό και απελευθέρωσαν το παιδάκι, που με λαχτάρα πήραν στην αγκαλιά οι γονείς του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.