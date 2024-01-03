Ένα απίστευτο περιστατικό έγινε χθες το βράδυ στο αστυνομικό μέγαρο της Πάτρας με 30χρονο που απαιτούσε να τον συλλάβουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο άνδρας εμφανίστηκε στο μέγαρο της Ερμού και δηλώνοντας πως υπάρχει ένταλμα για την σύλληψή του ζήτησε από τον αστυνομικό να τον οδηγήσει στο κρατητήριο.

Ομως το έγγραφο που υποτίθεται πως ήταν ένταλμα ήταν «κενό περιεχομένου». Ο αξιωματικός υπηρεσίας ζήτησε από τον 30χρονο να αποχωρήσει, ωστόσο αυτός όχι μόνο δεν έφευγε, αλλά φώναζε πως «πρέπει να με συλλάβετε».

Ο άνδρας συνέχιζε να επιμένει και ο αξιωματικός τον πλησίασε για να τον απομακρύνει από την είσοδο του μεγάρου, καθώς είχε αρχίσει η κατάσταση να ξεφεύγει. Τότε ο 30χρονος του επιτέθηκε και τον δάγκωσε στο χέρι

Αποτέλεσμα ήταν ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ να πάει στο νοσοκομείο για να του περιποιηθούν το τραύμα και ο δράστης να καταλήξει στο κελί ...που τόσο αποζητούσε.

