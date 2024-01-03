Σε μία σοβαρή καταγγελία μέσω social media προεβη ένας αστυνομικός. Όπως εξηγεί μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok ο ίδιος επενέβη σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και συγκεκριμένα σε παραβίαση διακαστικής απόφασης και τώρα δέχεται... τη μία καταγγελία μετά την άλλη.

Ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ανήρτησε βίντεο στο TikTok στο οποίο εξηγεί την υπόθεση που έχει εμπλακεί.

«Είμαι κατηγορούμενος επειδή πολύ απλά προσπάθησα να σώσω μία γυναίκα που ο άντρας της την κακοποιεί σωματικά και βιάζει το ανήλικο παιδί τους, έχει βγει το διαζύγιο και όταν πήγαμε στο σπίτι μας επιτέθηκε, κάναμε τα νόμιμα, συνελήφθη και αυτός ο άνθρωπος μου κάνει τη μία μήνυση μετά την άλλη»

«Δεν μπορώ να διανοηθώ πως γίνεται το κράτος να με στέλνει να επιληφθώ σε ένα περιστατικό και να μην έχω κάλυψη, να σου λένε ότι 'οι αστυνομικοί δεν έχουν κάλυψη'. Είναι σαν να μου λέτε ότι 'δεν θα πρέπει να πηγαίνω στα σήματα που δέχομαι;'»

«1.000 ευρώ παίρνω, δε γίνεται να δίνω τα μισά στα δικαστήρια, αυτός μου έχει πιει το αίμα, τι θα γίνει;», καταλήγει ο νεαρός αστυνομικός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.