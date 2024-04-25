Ποινή φυλάκισης 5 ετών επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ιωαννίνων στην τέως εισαγγελέα Πρωτοδικών Κέρκυρας Μαρία Τατάκη, η οποία κάθισε στο εδώλιο κατηγορούμενη για κακουργηματική κατάχρηση εξουσίας κατ΄ αληθή πραγματική συρροή και για υπεξαγωγή δημοσίων εγγράφων κατά συρροή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2019 και σχετίζεται με την αφαίρεση από την τέως δικαστική λειτουργό χιλιάδων δικογραφιών από την υπηρεσία της, με αποτέλεσμα την παραγραφή χιλιάδων αδικημάτων, κακουργημάτων και πλημμελημάτων.

Η Μαρία Τατάκη, με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου στις 14 Απριλίου 2022, απολύθηκε από το Σώμα χωρίς δικαίωμα εργασίας.

Την υπόθεση, είχε αποκαλύψει το 2019 η τότε εισαγγελέας Εφετών Κέρκυρας και τέως προϊσταμένη της, Βασιλική Χριστούλη, μετά από συστηματική έρευνα, κατόπιν καταγγελιών που έφταναν στο γραφείο της.

Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε αθώα την τέως αναπληρώτρια προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμματείας της Εισαγγελίας, κατηγορούμενη για συνέργεια στην κακουργηματική πράξη.

Η κυρία Τατάκη άσκησε έφεση στην απόφαση.

Χίλιες περίπου από τις παραπάνω δικογραφίες έτοιμες, καθ΄ ομολογίαν της, για κάψιμο, είχαν βρεθεί στην αποθήκη φίλης της στο χωριό Γαρούνα Κέρκυρας, ενώ άλλες στο σπίτι όπου διέμενε η ίδια.

Μέχρι σήμερα, αγνοείται η τύχη 156 δικογραφιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.