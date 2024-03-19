Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ιωαννίνων, ξεκινάει σήμερα Τρίτη η εκδίκαση της υπόθεσης της πρώην εισαγγελέως Πρωτοδικών και προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κέρκυρας Μαρίας Τατάκη για κακουργηματική κατάχρηση εξουσίας κατ΄ αληθή πραγματική συρροή και για υπεξαγωγή δημοσίων εγγράφων κατά συρροή.

Πρόκειται για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε το 2019 και σχετίζεται με την αφαίρεση από την τότε δικαστική λειτουργό, χιλιάδων δικογραφιών από την υπηρεσία της, με αποτέλεσμα την παραγραφή χιλιάδων αδικημάτων, κακουργημάτων και πλημμελημάτων.

Η κατηγορούμενη με απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, στις 14 Απριλίου 2022, απολύθηκε από το Σώμα χωρίς δικαίωμα εργασίας.

Να θυμίσουμε ότι 1.000 περίπου από τις παραπάνω δικογραφίες έτοιμες, καθ΄ ομολογίαν της, για κάψιμο, είχαν βρεθεί στην αποθήκη φίλης της στο χωριό Γαρούνα Κέρκυρας, ενώ άλλες στο σπίτι όπου διέμενε η ίδια.

Μέχρι σήμερα, αγνοείται η τύχη 156 δικογραφιών. Μαζί με την πρώην εισαγγελέα, συγκατηγορούμενη είναι και η τ. αναπληρώτρια προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμματείας της ως άνω υπηρεσίας, για συνέργεια στην κακουργηματική πράξη.

Νομικοί κύκλοι θεωρούν πως η δίκη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού χαρακτηρίζεται κι από μία άλλη ιδιαιτερότητα. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, δεν έχουν κληθεί ποτέ για εξέταση από τον τότε Ειδικό Εφέτη Ανακριτή Κέρκυρας και επομένως δεν θα κληθούν στο δικαστήριο, οι παθόντες στις παραπάνω παραγεγραμμένες υποθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

