Κοντέινερ με 10 τόνους λίπασμα μαζί με κοκαΐνη κατασχέθηκε στο λιμάνι Πειραιά - Φωτογραφίες

Το φορτίο προήλθε από το Εκουαδόρ με τελικό προορισμό την Κροατία

λιπασμα

Στον εντοπισμό και τη δέσμευση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών σε ακατέργαστη μορφή προχώρησαν τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, εμπορευματοκιβώτιο (κοντέινερ) προερχόμενο από το Εκουαδόρ με τελικό προορισμό την Κροατία, δηλωμένο με φορτίο λιπασμάτων,  δεσμεύτηκε ως ύποπτο για ύπαρξη ναρκωτικών ουσιών.

φορτιο

Κατά τη διενέργεια ελέγχου από το αυτοκινούμενο όχημα Χ-ray,  υπήρξε ένδειξη για ύπαρξη σάκων με υλικά διαφορετικής πυκνότητας από τα οποία, δείγματα εστάλησαν στο Χημείο προς ανάλυση, όπου και  ανιχνεύθηκε  κοκαΐνη.

Κατόπιν αυτού κατασχέθηκαν :

-500 σάκοι μικτού βάρους 10 τόνων και 500 κιλών, που περιείχαν λίπασμα αναμεμιγμένο με τρίμματα φύλλων ακατέργαστης κοκαΐνης.

φορτιο

-400 σάκοι λιπάσματος μικτού βάρους 14 τόνων, που χρησιμοποιήθηκαν ως μέσω απόκρυψης εντός του εμπορευματοκιβωτίου

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό προσώπων που εμπλέκονται στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΑΑΔΕ Ναρκωτικά
