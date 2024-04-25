Xαρδαλιάς: Τη Μεγάλη Τετάρτη παραδίδεται ο δρόμος Επιδαύρου- Καλλονής

Σε πλήρη λειτουργικότητα θα παραδοθεί τη Μ. Τετάρτη (1 Μαΐου) στην κυκλοφορία το τμήμα του επαρχιακού δικτύου Επιδαύρου-Καλλονής, το οποίο είχε καταστραφεί από την κακοκαιρία «Daniel» τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια αυτοψίας που πραγματοποίησε στην περιοχή.

«Στην πρώτη Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας στις αρχές Μαρτίου, είχα δεσμευτεί ρητώς ότι θα γίνει ό,τι είναι τεχνικά δυνατό, ώστε ο δρόμος να δοθεί στην κυκλοφορία με απόλυτη ασφάλεια για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής πριν από το Πάσχα» τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Είμαι χαρούμενος, γιατί και αυτή η δέσμευση έγινε πραγματικότητα. Το είπαμε, το κάναμε. Μιλάμε με έργα που υλοποιούνται, που ολοκληρώνονται. Προχωράμε μπροστά. Ανοίγουμε νέους δρόμους. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες που έχει ο τόπος μας. Προφανώς έχουμε και άλλα ζητήματα να λύσουμε στην ευρύτερη περιοχή, καθώς στόχος μας είναι -κάθε φορά- να είμαστε ένα βήμα μπροστά και να έχουμε πάρει, από πριν, όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μη γίνουμε ξανά θεατές στην ίδια κατάσταση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους, όσοι συνέβαλαν στο έργο. Τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, τον ανάδοχο αλλά και τις δημοτικές αρχές, οι οποίες συνεργάστηκαν πλήρως, ώστε να παραμείνουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και -το βασικότερο- ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία του πολίτη. Όλα όσα δεσμευόμαστε, είμαστε σε θέση να τα υλοποιούμε. Αυτό είναι ένα δόγμα της νέας περιφερειακής αρχής, το οποίο θα μας συνοδεύει τα επόμενα χρόνια. Είμαστε παρόντες σε κάθε γειτονιά για να μπορούμε να παράγουμε έργο. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Υπενθυμίζεται, ότι ο περιφερειάρχης Αττικής είχε πραγματοποιήσει αυτοψία στο συγκεκριμένο σημείο στις 7 Ιανουαρίου, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αναγγέλλοντας τη λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για την επίλυση του προβλήματος, μετά τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις -όπως χαρακτηριστικά είχε σημειώσει- περίπου τεσσάρων μηνών. Με εντολή περιφερειάρχη, την επόμενη ημέρα υποβλήθηκε το Τεχνικό Δελτίο Πράξης για την ένταξη του έργου αποκατάστασης στο ΤΠΑ του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την προκήρυξη του διαγωνισμού, τον ορισμό του αναδόχου, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την παράδοση του έργου περαιώθηκαν στο ελάχιστο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Τροιζηνίας - Μεθάνων, Τάσος Μούγιος, δήλωσε: «Σήμερα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι -εκφράζοντας όλους τους συνδημότες μας- ότι επιτέλους ο δρόμος θα παραδοθεί με ασφάλεια στην κυκλοφορία. Όπως χαρούμενοι θα είναι και οι επισκέπτες μας που επιθυμούν να έρθουν να μας επισκεφθούν τις άγιες ημέρες του Πάσχα. Ευχαριστούμε και πάλι τον κ. Χαρδαλιά, που από την πρώτη στιγμή έχει δείξει τις εξαιρετικές προθέσεις του για τον τόπο μας και ευελπιστούμε σε περαιτέρω συνεργασία».

Ο δήμαρχος Πόρου, Γιώργος Κουτουζής, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια χαρούμενη μέρα για τις κοινωνίες του Πόρου, της Τροιζηνίας και των Μεθάνων. Ο κ. Χαρδαλιάς, πιστός στις δεσμεύσεις του, ανακοίνωσε ότι την επόμενη Τετάρτη, λίγες μέρες πριν από το Πάσχα, ο δρόμος θα δοθεί στις κοινωνίες μας, για να λειτουργήσει ο τουρισμός και οι ανάγκες του τόπου μας. Θέλουμε δημόσια να ευχαριστήσουμε τον κ. περιφερειάρχη για την ακρίβεια και τις κινήσεις που έγιναν. Να είναι όλοι καλά, καλές γιορτές να έχουμε».

Τον περιφερειάρχη συνόδευσαν επίσης ο αντιπεριφερειάρχης Νήσων Γιάννης Βουτσινάς, η ειδική γραμματέας της Περιφέρειας Έλενα Ράπτη, ο βουλευτής Α΄ Πειραιώς και Νήσων της ΝΔ Κώστας Κατσαφάδος, εκπρόσωποι των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου εταιρείας

Το απόγευμα ο περιφερειάρχης Ν. Χαρδαλιάς μεταβαίνει στον Πόρο, όπου θα συναντηθεί με εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και φορέων για τα έργα υποδομής και τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της περιφέρειας στο νησί και εν συνεχεία θα παραστεί και θα μιλήσει στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης «East Med Yacht Show» που διοργανώνεται επίσης στον Πόρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.