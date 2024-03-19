Διεκόπη, για τις 10 Απριλίου, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ιωαννίνων η εκδίκαση υπόθεση της τέως εισαγγελέως Πρωτοδικών και προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κέρκυρας Μαρίας Τατάκη, η οποία κατηγορείται για «κακουργηματική κατάχρηση εξουσίας κατ΄ αληθή πραγματική συρροή» και για «υπεξαγωγή δημοσίων εγγράφων κατά συρροή».

Από την κατηγορουμένη τέως εισαγγελέα υπεβλήθη αίτημα αναβολής για κόλλημα του δικηγόρου υπερασπίσεως της, το ίδιο και από την συγκατηγορούμενη της τέως αναπληρώτρια προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμματείας λόγω αποχής του συνηγόρου υπεράσπισής. Τα δύο αιτήματα για αναβολή της εκδίκασης απερρίφθησαν και η δίκη διεκόπη για τις 10 Απριλίου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2019 και σχετίζεται με την αφαίρεση από την τέως δικαστική λειτουργό χιλιάδων δικογραφιών από την υπηρεσία της, με αποτέλεσμα την παραγραφή χιλιάδων αδικημάτων, κακουργημάτων και πλημμελημάτων.

Η κατηγορούμενη με απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, στις 14 Απριλίου 2022, απολύθηκε από το Σώμα χωρίς δικαίωμα εργασίας. Περίπου 1.000 από τις δικογραφίες είχαν βρεθεί στην αποθήκη φίλης της στο χωριό Γαρούνα Κέρκυρας, ενώ άλλες στο σπίτι όπου διέμενε η ίδια. Μέχρι σήμερα, αγνοείται η τύχη 156 δικογραφιών.

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, ως μάρτυρας κατηγορίας ήταν παρών, ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας Γιώργος Καλούδης, ο οποίος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, έκανε λόγο για «παραεισαγγελικό» κύκλωμα.

«Οι καταγγελίες που δεχόταν από πολίτες, τότε, η εισαγγελέας Εφετών, πως οι υποθέσεις τους καθυστερούν υπερβολικά οδήγησε στην αποκάλυψη της υπόθεσης. Εγώ έπραξα το καθήκον μου», ανέφερε ο Γιώργος Καλούδης και προσέθεσε:

«Έχουν γίνει δεκάδες προσπάθειες να συγκαλυφθεί η υπόθεση. Έχει σε σημαντικό βαθμό συγκαλυφθεί. Έχω δεχθεί επώνυμες και ανώνυμες απειλές κατά της δικής μου ζωής και της οικογενείας μου, από τότε μέχρι τώρα.

Οι υποθέσεις μια πλειάδα υποθέσεων, όπως για παράδειγμα υπόθεση μη πληρωμής ΦΠΑ ύψους 7 εκατ. ευρώ, ή υποθέσεις που αφορούσαν εγκλήματα κατά της ζωής. Είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Πρέπει να πάρουμε απαντήσεις. Πού είναι οι χιλιάδες δικογραφίες.

Η γυναίκα στο σπίτι τής οποίας βρεθήκαν 1.000 δικογραφίες, προϊόν υπεξαγωγής, δεν πήγε ποτέ κατηγορούμενη.

Είναι δυνατόν, να βοά η Κέρκυρα επί 4 μήνες και η τότε ηγεσία της Αστυνομικής Διεύθυνσης να μη βρίσκει "ένα φορτηγό", γιατί τόσες ήταν δικογραφίες, ενώ για 2 γραμμάρια χασίς εξαρτημένων ατόμων τους κατηγορούν για εγκληματική οργάνωση. Είναι Δικαιοσύνη αυτή;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

