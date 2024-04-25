Σε μια νέα ανάρτηση ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Καλλιάνος εκφράζει τον πόνο και την αγανάκτησή του, για τον θάνατο του πατέρα του.

«Πριν μια εβδομάδα πέθανε ο αδελφός σου, δεν στο είπαμε ποτέ για να μην επιδεινωθεί η κατάσταση σου. Θέλαμε να στο πούμε σιγά σιγά όταν θα έβγαινες από το Αττικό. Φρόντισαν όμως κάποιοι να μην βγεις ποτέ από εκείνο το δωμάτιο της Αγγειοχειρουργικής κλινικής» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος, μετά το θάνατο του πατέρα του.

Ο Καθηγητής Κακκίσης έλεγε ότι πας καλά και ότι δεν χρειάζεσαι παραπάνω υποστήριξη όταν εσύ έσβηνες από τη δύσπνοια. Τον παρακαλούσε αδελφός μου να σε βάλει στην πλατφόρμα για ΜΕΘ η να σου βρούνε ΜΑΦ και μας κοιτούσαν με απορία διότι έλεγαν ότι οι εξετάσεις σου ήταν εξαιρετικές. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάσει αυτή η στιγμή που ο πόνος αυτής της απώλειας θα μου σκίσει την ψυχή μου μια για πάντα. Έκανα ότι μπορούσα, σήκωσα τη γη ανάποδα. Δεν τα κατάφερα. Σου ζητώ συγγνώμη. Κάποιοι αδιάφοροι κανόνισαν για τη δική σου ζωή».

