Πέντε συνολικά οι αναισθησιολόγοι που μετακινούνται στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»

Ένας ακόμη αναισθησιολόγος από το Παίδων Αγία Σοφία θα μετακινηθεί στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» προκειμένου να καλύψει μέρος των εφημεριών του νοσοκομείου με σκοπό να μην ανασταλεί η λειτουργία των τακτικών ιατρείων.

Συνολικά πέντε αναισθησιολόγοι θα μετακινηθούν ένας από τον Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, τρεις από το Παίδων Πεντέλης και ένας από Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού».

Οι τρεις γιατροί του Παίδων Πεντέλης θα πραγματοποιούν μία εφημερία ο καθένας το μήνα, για χρονικό διάστημα τριών μηνών, με σκοπό την κάλυψη των επειγουσών αναγκών. Επίσης, ο ιατρός διευθυντής αναισθησιολογίας ο οποίος μετακινείται από το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, θα παραμείνει για τρεις μήνες στο Αγλαΐα Κυριακού, με την υποχρέωση να εκτελεί 1-2 εφημερίες το μήνα στο νοσοκομείο από το οποίο προέρχεται.

Από το Αγία Σοφία έχουν οριστεί τρεις αναισθησιολόγοι οι οποίοι θα εργάζονται καθημερινά στο «Αγλαϊα Κυριακού» εκ περιτροπής για το διάστημα από 12 Φεβρουαρίου - 29 Φεβρουαρίου.

Το υπουργείο Υγείας προχωρά σε μετακίνηση ιατρών από άλλα νοσοκομεία, ενώ ταυτόχρονα προκηρύσσει τρεις θέσεις ειδικευμένων γιατρών για το αναισθησιολογικό τμήμα.

Να σημειωθεί ότι το Νοσοκομείο Παίδων «Π &Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ» διαθέτει οκτώ Χειρουργικές αίθουσες, εκ των οποίων λειτουργούν οι τρεις. Οι χειρουργοί του νοσοκομείου αποφάσισαν να μην αναστείλλουν τα χειρουργεία υπό την προϋπόθεση ότι, εντός των επόμενων ημερών, θα προκηρυχθούν με κατεπείγουσα διαδικασία οι τρεις διαθέσιμες θέσεις ιατρών αναισθησιολόγων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.