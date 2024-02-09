Λογαριασμός
Εργατικό δυστύχημα με έναν νεκρό σε εργοστάσιο στην Εύβοια

Το εργατικό δυστύχημα έγινε όταν δύο εργαζόμενοι δούλευαν επάνω σε κουβούκλιο γερανοφόρου οχήματος

Εργατικό δυστυχημα

Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή σε γνωστό εργοστάσιο στο Βασιλικό Ευβοίας.

Το εργατικό δυστύχημα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, έγινε όταν δύο εργαζόμενοι δούλευαν επάνω σε κουβούκλιο γερανοφόρου οχήματος.

Φέρεται, το κουβούκλιο να έφυγε από τη θέση του με αποτέλεσμα οι δύο εργάτες που βρισκόντουσαν πάνω σε αυτό να πέσουν από μεγάλο ύψος στο έδαφος.

Ό ένας εργάτης σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εντοπίστηκε νεκρός και ο άλλος σοβαρά τραυματισμένος. O 50χρονος που έχασε την ζωή του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Χαλκίδας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: evima.gr

TAGS: Εύβοια εργατικό δυστύχημα
