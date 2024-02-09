Οι τρεις θέσεις των αναισθησιολόγων στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» προκηρύσσονται άμεσα, τόνισε στον ΣΚΑΪ και τους Αταίριαστους η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη.

«Πήρα τον υπουργό πριν μια ώρα για να δούμε τι λύση θα δοθεί. Ανέλαβε να προκηρυχθούν άμεσα οι τρεις θέσεις... Οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό οι αναισθησιολόγοι έχουν δίκιο» είπε.



«Να δοθεί λύση, πρόκειται για παιδιά, είναι φοβερό να υπάρχουν οχτώ χειρουργικά τραπέζια και να μη λειτουργούν… Έπρεπε οι θέσεις αυτές να έχουν προκηρυχθεί εδώ και τώρα, για να μην πω χρόνο, κάποιοι έχουν ευθύνες» σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

