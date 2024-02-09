Δεν θα κλείσουν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Παίδων, διαβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει λύση, ώστε να λειτουργήσουν κανονικά τα χειρουργεία τη Δευτέρα.
Εντός της ημέρας θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.
Όπως έγινε γνωστό χθες, ο Χειρουργικός Τομέας (ιατροί χειρουργοί όλων των ειδικοτήτων και αναισθησιολόγοι) του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» αποφάσισε την διακοπή των προγραμματισμένων τακτικών επεμβάσεων από 12 Φεβρουαρίου. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε η λειτουργία των χειρουργικών αιθουσών μόνο για επείγοντα περιστατικά, λόγω της έλλειψης προσωπικού και, συγκεκριμένα, ιατρών αναισθησιολόγων και νοσηλευτών Αναισθησιολογικού και χειρουργείου.
