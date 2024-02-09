Δεν αναστέλλεται τελικά, από την προσεχή Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου, η λειτουργία των τακτικών χειρουργείων στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπως αποφάσισαν οι χειρουργοί του νοσοκομείου.

Η απόφαση των γιατρών ελήφθη υπό την προϋπόθεση ότι, εντός των επόμενων ημερών, θα προκηρυχθούν με κατεπείγουσα διαδικασία οι τρεις διαθέσιμες θέσεις ιατρών αναισθησιολόγων.

Οι χειρουργοί του νοσοκομείου είχαν ανακοινώσει ότι θα σταματήσουν τις προγραμματισμένες επεμβάσεις από τη Δευτέρα λόγω έλλειψης προσωπικού και ειδικά αναισθησιολόγων.

Το υπουργείο Υγείας προχωρά σε μετακίνηση ιατρών από άλλα νοσοκομεία, ενώ ταυτόχρονα προκηρύσσει τρεις θέσεις ειδικευμένων γιατρών για το αναισθησιολογικό τμήμα.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) θα μετακινηθεί γιατρός, Διευθυντής Αναισθησιολογίας , κλάδου ΕΣΥ, από το Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, για την κάλυψη των αναγκών.

Επίσης ορίστηκε να συμμετέχουν (3) Ιατροί από το ΠΑΙΔΩΝ «ΠΕΝΤΕΛΗΣ» στο Πρόγραμμα Εφημεριών του Αναισθησιολογικού Τμήματος Γ.Ν.Π.Α. «Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Παράλληλα έχει υποβληθεί αίτημα προκήρυξης τριών θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, για το αναισθησιολογικό τμήμα, για την κάλυψη των ήδη κενών θέσεων και της θέσης που θα κενωθεί.



Να σημειωθεί ότι το Νοσοκομείο Παίδων «Π &Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ» διαθέτει οκτώ Χειρουργικές αίθουσες, εκ των οποίων λειτουργούν οι τρεις.



Αναλυτικά η ανακοίνωση των χειρουργών

«ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΝΠΑ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Κατόπιν των ενεργειών της Διοίκησης του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», του σημερινού εγγράφου από την 1ης Υγειονομική Περιφέρεια περί διάθεσης ιατρικού προσωπικού ειδικότητας αναισθησιολογίας για την κάλυψη εφημεριών του Τμήματος Αναισθησιολογίας από το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, της μετακίνησης για 15 ημέρες ιατρού αναισθησιολόγου από το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και την προσωρινή μετακίνηση ιατρού αναισθησιολόγου από το Νοσοκομείο Κορίνθου, η σημερινή συνέλευση του Χειρουργικού Τομέα, μετά από εισήγηση του Τμήματος Αναισθησιολογίας, αποφάσισε:

να μην αναστείλει τη λειτουργία των τακτικών χειρουργείων από 12-02-2024, υπό την προϋπόθεση ότι, εντός των επόμενων ημερών, θα προκηρυχθούν με κατεπείγουσα διαδικασία οι τρεις διαθέσιμες θέσεις ιατρών αναισθησιολόγων. Ο Χειρουργικός Τομέας θα συνεδριάσει εντός των επομένων 15 ημερών ώστε να αξιολογήσει την κατάσταση και να αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες

