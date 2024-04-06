Συνελήφθησαν δύο άντρες στην Πάτρα 54 και 73 ετών αντίστοιχα οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους αρχαία, μαχαίρια, σπαθιά ακόμη και χατζάρες.

Η αστυνομία που τους παρακολουθούσε τους συνέλαβε με την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και περί όπλων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με επικείμενη αγοραπωλησία αρχαιοτήτων στην πόλη της Πάτρας, συγκροτήθηκε ειδικό κλιμάκιο της υπηρεσίας. Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης εντόπισαν τους κατηγορούμενους εξωτερικά αποθήκης και τους οδήγησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών.

Έπειτα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στο εσωτερικό της αποθήκης καθώς και στις οικίες τους, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν οι εξής αρχαιότητες:

ξύλινη θρησκευτική εικόνα με απεικόνιση «Παναγία βρεφοκρατούσα», πιθανώς βυζαντινών χρόνων,

πήλινο λυχνάρι Ρωμαϊκής εποχής πιθανώς 3ου αιώνα μ. χ με ανάγλυφη παράδοση μέδουσας,

πήλινο μικρό αγγείο με μία λαβή, σπασμένο στο άνω μέρος, το οποίο χρονολογείται στον 4ο -5ο αιώνα μ. Χ. ,

πήλινο λυχνάρι Ρωμαϊκής εποχής, πιθανώς 3ου αιώνα μ. Χ., με ανάγλυφη γραμμική διακόσμηση,

θραύσμα πήλινου αγγείου (όστρακο) με ανάγλυφη παράσταση «Σταυρού Μάλτας», πιθανώς μεσαιωνικής περιόδου ,

θραύσμα πήλινου αντικειμένου με ανάγλυφη παράσταση, που σώζει πολύ μικρό τμήμα ανάγλυφης παράστασης φυτικού μοτίβου και

χάλκινη κεφαλή αγένειου νεαρού άνδρα.

Κατασχέθηκαν επιπλέον:

4- μαχαίρια,

ξίφος σε ξιφοθήκη,

αυτοσχέδιο λεβγιέ,

ανιχνευτής,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

USB,

παλιά ταυτότητα,

3- γκλοπ ενωμένα με αλυσίδα,

μανσέτα,

ξιφολόγχη και

Χατζάρα

Οι κατασχεθείσες αρχαιότητες επιδείχθηκαν σε αρχαιολόγο και Βυζαντινολόγο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, οι οποίοι γνωμάτευσαν ότι πιθανόν να εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Οι αρχαιότητες, θα παραδοθούν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στην Εφορία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, ενώ οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πάτρας.

Πηγή: skai.gr

