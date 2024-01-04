Χειροπέδες σε δύο αρχαιοκάπηλους - Βρέθηκαν στην κατοχή τους 56 εκκλησιαστικές εικόνες

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας έπεσαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, 43 και 74 ετών αντίστοιχα, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν κατασχέθηκαν 56 παλαιές εκκλησιαστικές εικόνες.

Οι δύο κατηγορύνται για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συγκεκριμένα, από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε επιχείρηση, χτες το μεσημέρι στην περιοχή του Μοσχάτου, έπειτα από ενδελεχή διερεύνηση και αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης εντοπίστηκε από κλιμάκιο αστυνομικών αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 43χρονος άνδρας. Μετά απο έλεγχο στο εσωτερικό του ατυοκινήτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 55 εκκλησιαστικές εικόνες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 43χρονος είχε προμηθευτεί τις εικόνες από την 74χρονη, η οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, ενώ μετά από έρευνα στην οικία της βρέθηκε και κατασχέθηκε επιπλέον μία εικόνα.

Οι εκκλησιαστικές εικόνες μεταφέρθηκαν στην έδρα της ανωτέρω υπηρεσίας και εξετάσθηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, η οποία γνωμάτευσε ότι 20 εξ αυτών εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων, ενώ οι υπόλοιπες χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Οι αρχαιότητες, θα παραδοθούν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Οι αρχαιότητες που ανήκουν στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας, περιγράφονται αναλυτικά κάτωθι:

1) εικόνα της Βαϊοφόρου,

2) εικόνα δίζωνη με Αγίους,

3) εικόνα με θέμα την έγερση του Λαζάρου,

4) δύο -2- φύλλα τριπτύχου με δύο (2) Αγίους,

5) εικόνα με παράσταση του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου,

6) τρίπτυχο με κεντρικό θέμα την Παναγία και στα πλάγια φύλλα μορφές Αγίων,

7) εικόνα με παράσταση της Παναγίας «Ρόδο του Αμάραντο» ,

8) εικόνα με παράσταση της Αγίας Μαγδαληνής ,

9) εικόνα με παράσταση του Χριστού ,

10) δίζωνη εικόνα με παράσταση της δέησης του Χριστού και Αγίους,

11) εικόνα με παράσταση του Αγίου Παντελεήμονα,

12) φύλλο τριπτύχου με παράσταση Ιεράρχη ,

13) φύλλο τριπτύχου με παράσταση Ιεράρχη,

14) ξύλινο εξαπτέρυγο,

15) δύο -2- φύλλα τριπτύχου ενωμένα μεταξύ τους με παράσταση Αγίων,

16) δίζωνη εικόνα με παράσταση της Παναγίας Βρεφοκρατούσας και Αγίους,

17) εικόνα με παράσταση της Παναγίας Βρεφοκρατούσας και Αγίους,

18) εικόνα με κεντρικό θέμα την Αγία Τριάδα και έξι (6) Χριστολογικές σκηνές,

19) δίζωνη εικόνα με παράσταση της Παναγίας Βρεφοκρατούσας και Αγίους,

20) εικόνα με παράσταση του Αγίου Μόδεστου.

Εκτός των ανωτέρω κατασχέθηκαν και (36) αρχαιότητες που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης:

1) εικόνα με παράσταση των Αγίων Θεοδώρων,

2) εικόνα με παράσταση της Παναγίας Βρεφοκρατούσας,

3) εικόνα με παράσταση του Αγίου Αντωνίου,

4) εικόνα με παράσταση του Αγίου Αντωνίου,

5) εικόνα με παράσταση του Χριστού «Άγιο Μανδήλιο»,

6) εικόνα με παράσταση της Μεταμόρφωσης του Χριστού,

7) εικόνα με παράσταση του Αγίου Τρύφωνα,

8) δίζωνη εικόνα, στην επάνω ζώνη με παράσταση του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και στην κάτω ζώνη με παράσταση Αγίων και την Αγία Ζώνη,

9) εικόνα με παράσταση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,

10) εικόνα με παράσταση πιθανόν της Αγίας Βαρβάρας, ρωσικής τέχνης,

11) εικόνα με παράσταση της Ανάστασης,

12) εικόνα με παράσταση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,

13) εικόνα σπασμένη σε δύο (2) κομμάτια με παράσταση των Ιεραρχών, ρωσικής τέχνης,

14) εικόνα με παράσταση του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου,

15) εικόνα με παράσταση της Αγία Παρασκευής,

16) εικόνα με παράσταση της Αγίας Βαρβάρας ,

17) δίζωνη εικόνα με παράσταση της Παναγίας Βρεφοκρατούσας και Αγίους,

18) εικόνα με παράσταση της Έγερσης του Λαζάρου,

19) δίζωνη εικόνα με παράσταση της Δέησης του Χριστού και τον Άγιο Γεώργιο,

20) δίζωνη εικόνα με παράσταση της Αγίας Τριάδας και Αγίους,

21) εικόνα με παράσταση του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου,

22) εικόνα με παράσταση του Χριστού «Άκρα ταπείνωση» ,

23) εικόνα με παράσταση του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και δύο (2) σκηνές του βίου του,

24) εικόνα με παράσταση της Αγίας Ειρήνης ,

25) εικόνα με παράσταση του Αγίου Νικολάου,

26) κεντρικό φύλλο τριπτύχου με παράσταση της Παναγίας Βρεφοκρατούσας,

27) εικόνα με παράσταση του Αγίου Ελευθέριου,

28) εικόνα με παράσταση του Αγίου Ιωάννη Χρυσόστομου,

29) εικόνα με παράσταση της Αγίας Βαρβάρας,

30) εικόνα με παράσταση των Αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ,

31) εικόνα με παράσταση του Αγίου Ελευθέριου,

32) εικόνα με παράσταση τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου,

33) εικόνα με παράσταση των Τριών Ιεραρχών,

34) εικόνα με παράσταση της Αγίας Παρασκευής και της Αγίας Βαρβάρας,

35) εικόνα με παράσταση του Αγίου Αντύπα,

36) εικόνα με παράσταση της Αγίας Τριάδος.

Πηγή: skai.gr

