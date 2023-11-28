Πάτρα: Ξηλώθηκε μπαλκόνι και «προσγειώθηκε» πάνω σε αυτοκίνητο

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι στην οδό Ζακύνθου, όταν κατέρρευσε μπαλκόνι και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο μαζί με σοβάδες και την τέντα.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί αφού εκείνη την ώρα δεν περνούσε κανείς από το σημείο.

Η τροχαία απαγόρευσε τη διέλευση στη διασταύρωση με την οδό Θεσσαλονίκης

