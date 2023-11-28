Λογαριασμός
Πάτρα: Ξηλώθηκε μπαλκόνι και «προσγειώθηκε» πάνω σε αυτοκίνητο

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί 

Πάτρα

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι στην οδό Ζακύνθου, όταν κατέρρευσε μπαλκόνι και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο μαζί με σοβάδες και την τέντα.

Πάτρα

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί αφού εκείνη την ώρα δεν περνούσε κανείς από το σημείο.

Η τροχαία απαγόρευσε τη διέλευση στη διασταύρωση με την οδό Θεσσαλονίκης

Πηγή: tempo24.news

TAGS: Πάτρα μπαλκόνι
