Διαμαρτυρία οδηγών σχολικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη - Ζητούν τα δεδουλευμένα 7 μηνών

Οι ιδιοκτήτες σχολικών λεωφορείων οι οποίοι συνεργάζονται με παιδικούς σταθμούς διαμαρτύρονται ότι είναι απλήρωτοι για 4 μήνες από το περσινό πρόγραμμα και για 3 μήνες από το φετινό

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ιδιοκτήτες σχολικών λεωφορείων, διεκδικώντας τα δεδουλευμένα τους.
Επισημαίνουν ότι δεν έχουν πληρωθεί για 7 μήνες, μέσα στη διετία 2022- 2023.

Οι συγκεκριμένοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο προγράμματος που επιδοτεί εργαζόμενες μητέρες οι οποίες θέλουν να αφήσουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς έτσι ώστε να μπορέσουν να εργαστούν. Παλαιοτέρα αυτό το πρόγραμμα επιδοτείτο από το ΕΣΠΑ.

Οι ιδιοκτήτες σχολικών λεωφορείων οι οποίοι συνεργάζονται με παιδικούς σταθμούς διαμαρτύρονται ότι είναι απλήρωτοι για 4 μήνες από το περσινό πρόγραμμα και για 3 μήνες από το φετινό.

