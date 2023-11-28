Δεκάδες ηλεκτρονικά «μάτια», χιλιόμετρα οπτικών ινών, μπάρες με αισθητήρες και μια γεφυροπλάστιγγα τελευταίας τεχνολογίας, που θα διευκολύνει τον εντοπισμό αποπειρών λαθρεμπορίας καυσίμων, απέκτησε εδώ και λίγους μήνες το Τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, με τον νέο εξοπλισμό να επιτρέπει τον καθολικό, σχεδόν, έλεγχο των διερχόμενων οχημάτων, τη στιγμή που μέχρι πρότινος γινόταν μόνο δειγματοληπτικός, σε ποσοστό περίπου 5% όσων διέρχονταν.

Οι σχετικές παρεμβάσεις έγιναν στο πλαίσιο του έργου «We Cross Borders», συνολικού προϋπολογισμού 1,21 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «Interreg IPA CBC CCI», όπως επισημαίνει, μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο project manager του έργου Αιμίλιος Λεωνίδης, στέλεχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης (επικεφαλής εταίρου του «We Cross Borders»).

Κατά τον κ. Λεωνίδη, στο πλαίσιο του έργου, που ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου, εγκαταστάθηκαν στο τελωνείο πάνω από 3 χιλιόμετρα οπτικής ίνας, 24 κάμερες παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος, 22 κάμερες αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας και 15 αναγνώρισης κωδικών κοντέινερς, 15 μπάρες ελέγχου κυκλοφορίας με αισθητήρες και 15 πινακίδες με φωτεινές ενδείξεις οδηγιών.

«Πριν από το έργο και την εγκατάσταση του συγκεκριμένου εξοπλισμού, δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα αντίστοιχο. Ο έλεγχος των διερχόμενων οχημάτων ήταν δειγματοληπτικός, περίπου στο 5% όσων περνούσαν τα σύνορα, ενώ πλέον είναι σχεδόν καθολικός, στο 95% τουλάχιστον. Όταν ένα όχημα -ΙΧ ή φορτηγό- διέρχεται τα σύνορα, μια φωτεινή πινακίδα καλεί τον/την οδηγό να το ακινητοποιήσει. Η κάμερα "διαβάζει" την πινακίδα, η οποία περνά στο σύστημα και αν ο αριθμός κυκλοφορίας δεν υπάρχει σε κάποια "μαύρη λίστα", η μπάρα σηκώνεται και το όχημα μπορεί να συνεχίσει τη διαδρομή του» εξηγεί, προσθέτοντας πως η όλη διαδικασία δεν διαρκεί πάνω από 15-30 δευτερόλεπτα. Φυσικά, υπάρχει και ο αναγκαίος αστυνομικός έλεγχος, όταν απαιτείται.

Πέραν του εξοπλισμού καμερών και του σχετικού λογισμικού, στο πλαίσιο του έργου αντικαταστάθηκε η παλαιά τσιμεντένια γεφυροπλάστιγγα του τελωνείου. «Η παλαιά, που κατασκευάστηκε πάνω από 20 χρόνια πριν, ήταν φτιαγμένη από μπετόν και είχε αρχίσει να εμφανίζει φθορές. Η νέα, πέραν του ότι είναι μεγαλύτερης δυναμικότητας, με προδιαγραφές για 60 τόνους, είναι πλέον μεταλλική και τελευταίας τεχνολογίας, γεγονός που αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τον έλεγχο της λαθρεμπορίας καυσίμων» επισημαίνει ο project manager του έργου. Γεφυροπλάστιγγα και κάποιοι υπολογιστές εγκαταστάθηκαν και στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη Μπογκορόντιτσα της Βόρειας Μακεδονίας, όπου υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις, καθώς ο διαγωνισμός για τη γεφυροπλάστιγγα κηρύχθηκε άγονος τρεις φορές, σύμφωνα πάντα με τον κ. Λεωνίδη, ο οποίος υπενθυμίζει ότι, λόγω και της πανδημίας, το χρονοδιάγραμμα του έργου -για το ελληνικό κομμάτι του οποίου η σύμβαση είχε υπογραφεί τον Απρίλιο του 2018- «πήγε πίσω».

Ποια είναι τα επόμενα βήματα; «Κάποια στιγμή όλος αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να περιέλθει στην ιδιοκτησία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενώ αντίστοιχα έργα θα μπορούσαν να γίνουν στο μέλλον και σε άλλα τελωνεία, ώστε να υπάρχει συνολική διασύνδεσή τους» λέει ο project manager του έργου, σύμφωνα με τον οποίο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα δει και τις νέες προσκλήσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg, ώστε να εντοπιστούν τυχόν έργα, που θα μπορούσαν να επεκτείνουν τις βελτιώσεις τελωνειακών υποδομών και διαδικασιών και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της αρμοδιότητάς της.

Στο πλαίσιο του έργου, οι υπόλοιποι εταίροι του οποίου είναι τα υπουργεία Οικονομικών (Διεύθυνση Τελωνείων) και Εσωτερικών και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, δημιουργήθηκε σχέδιο δράσης περίπου 250 σελίδων από την εταιρεία «Palmos Analysis», στελέχη της οποίας επισκέφτηκαν το Τελωνείο και συζήτησαν με στελέχη του σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο και τις ισχύουσες διαδικασίες. Μεταξύ άλλων, προτάθηκε να αυξηθεί ο αριθμός του αστυνομικού προσωπικού σε 90 άτομα μόνιμη δύναμη, προκειμένου να στελεχώνονται όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί ελέγχου, ανάλογα με τις καθημερινές απαιτήσεις. Αντίστοιχα, προτάθηκε η ενίσχυση στελέχωσης του Τελωνείου με προσωπικό καθώς, όπως επισημαίνεται στο κείμενο του σχεδίου δράσης, «υπό τις παρούσες συνθήκες κρίνεται ανεπαρκές αριθμητικά, με αποτέλεσμα την κόπωση και κίνδυνο εκτέλεσης πλημμελών ελέγχων, ιδίως τις περιόδους αιχμής». Στο τελωνείο εργάζονται σήμερα, όπως διευκρινίζει

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.