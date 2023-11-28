Μια έκπληξη περίμενε το πρωί της Τρίτης (28.11.2023) την κ. Σωτηρία και τον κ. Παναγιώτη Αραμπατζή, το ζευγάρι των ηλικιωμένων από τη Μάνη Διδυμοτείχου που προχώρησε πρόσφατα στη μεγάλη ευεργεσία προς το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με τη δωρεά περίπου 100.000 ευρώ: Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου τηλεφώνησε στους ευεργέτες, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της Πολιτείας στο πρόσωπό τους, για τη σπουδαία αγαθοεργία τους.

Συγκεκριμένα, στο αποκλειστικό στιγμιότυπο που κατέγραψε η κάμερα του Ράδιο Έβρος, η κ. Σακελλαροπούλου είπε: «Μας συγκινούν οι ωραίες κινήσεις που κάνετε και σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων των πολιτών, καθώς λειτουργείτε ως ένα ωραίο παράδειγμα για τους νέους, εσείς που κοπιάσατε με τη γυναίκα σας τόσα χρόνια και κάνετε μία τόσο σημαντική προσφορά για τους συνανθρώπους σας». Δεν παρέλειψε δε να αναφερθεί και στη Θρακιώτικη καταγωγή της στη συνέχεια: «Είμαι και εγώ Θρακίωτισσα και χαίρομαι για τους ανθρώπους της Θράκης και το μεγαλείο ψυχής που δείχνουν».

Πού διατέθηκαν τα χρήματα

Υπενθυμίζεται πως σε πρόσφατο δελτίο τύπου που εξέδωσε ο διοικητής του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου Χρήστος Καπετανίδης, ευχαριστούσε δημόσια το ζεύγος Αραμπατζή, περιγράφοντας παράλληλα και την αξιοποίηση της δωρεάς ως εξής:

Αγοράστηκε αυτοκίνητο για τη μεταφορά ΑμεΑ, που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο, με την ένδειξη «ΔΩΡΕΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ» και τέθηκε στην υπηρεσία του Νοσοκομείου και ειδικότερα του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Ορεστιάδας, αναβαθμίζοντας εντυπωσιακά τη λειτουργία του και ανακουφίζοντας τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Το ιατρικό μηχάνημα (Υστεροσκόπιο) τοποθετήθηκε στη Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου και τώρα αποτελεί βασικό ιατρικό εργαλείο του Νοσοκομείου

Αγοράστηκαν και τοποθετήθηκαν σε κατάλληλες θέσεις, όπου ήταν απαραίτητο και αναγκαίο, 20 κλιματιστικά, 17 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, και 5 εκτυπωτές, διευκολύνοντας πάρα πολύ τη λειτουργία του Νοσοκομείου, αφού τα κλιματιστικά έδωσαν λύσεις στις δύσκολες συνθήκες εργασίας των γιατρών, κυρίως των χειρουργών, αλλά και των άλλων υγειονομικών και βελτίωσαν και το περιβάλλον νοσηλείας των ασθενών, ενώ οι Η/Υ βοηθούν πλέον τους γιατρούς να προσαρμοστούν στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των Νοσοκομείων προς όφελος όλων και κυρίως των ασθενών.

Βελτιώνεται ήδη ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων που ανήκει στο Νοσοκομείο μας, βελτιώνοντας παράλληλα και την εν γένει εικόνα του Νοσοκομείου μας.

Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του στεγάστρου προ της κεντρικής εισόδου του Νοσοκομείου

Ολοκληρώθηκε η βελτίωση και ανακαίνιση της εξωτερικής όψης του κτιρίου των Διοικητικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, εφαρμόστηκε η πλέον σύγχρονη μέθοδος προστασίας του και επίσης πραγματοποιείται η ανάπλαση του αύλειου χώρου του Νοσοκομείου μας, και με τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκε η υγιεινή αλλά και η αισθητική των συγκεκριμένων χώρων του Νοσοκομείου.

radioevros.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.