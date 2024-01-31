Την ενοχή των θείων του για το αδίκημα της εξύβρισης με ρατσιστικά χαρακτηριστικά λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού ζήτησε και πήρε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών ένας Πατρινός, ο οποίος είχε συνεχείς προστριβές και επεισόδια με τους συγγενείς του, με τους οποίους είναι και γείτονες.

Η υπόθεση που ανάγεται στο 2023 και η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύθηκε προ ημερών στο facebook με επιμέλεια του δικηγόρου Πατρών Χρήστου Τζαβάρα, δείχνει ότι τα δικαστήρια της Πάτρας δεν «παίζουν» πλέον με προσβολές και φραστικές επιθέσεις κατά ατόμων, που έχουν έμφυλο περιεχόμενο ή αφορούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους.

Ο ανιψιός που εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο Πατρών Νικόλαο Αφαλωνιάτη κατήγγειλε ότι δεχόταν τακτικά επιθέσεις αυτού του χαρακτήρα από τους θείους του και γείτονές του.

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών αποδείχθηκε και το δικαστήριο πείσθηκε ότι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι τέλεσαν την πράξη που τους αποδίδεται με το κατηγορητήριο και συγκεκριμένα ότι «προσέβαλαν με λόγο την τιμή του εγκαλούντος, ενώ η πράξη τους αυτή φέρει ρατσιστικά χαρακτηριστικά κατά του παθόντα λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού του».

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο καταγγέλλων, επιστρέφοντας στο σπίτι του αργά το βράδυ, από το διπλανό διαμέρισμα του απηύθυναν τις προσβλητικές φράσεις οι γείτονες και θείοι του. Η δε δεύτερη εκ των δύο κατηγορουμένων, είπε «είναι ανώμαλος, έβγαλε την ελληνική σημαία και κρέμασε αυτό το πράγμα (σ.σ. εννοώντας τη σημαία της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+), εκδηλώνοντας έτσι ονεισισμό (κατηγορία) και καταφρόνηση προς το πρόσωπο του καταγγέλλοντα και μάλιστα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού του».

Από το δικαστήριο αποδείχθηκε ότι οι σχέσεις μεταξύ των διαδίκων, οι οποίοι τυγχάνουν συγγενείς και διαμένουν σε όμορες κατοικίες, είχαν διαταραχθεί από το 2019, όταν οι κατηγορούμενοι πληροφορήθηκαν για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του γείτονά τους.

Το δικαστήριο πείσθηκε ότι οι κατηγορούμενοι εξαπολύουν από τότε ύβρεις σε βάρος του συγγενή τους, που τυγχάνει να είναι ανιψιός τους, εξαιτίας της σεξουαλικής του ταυτότητας, όπως έχει καταγραφεί και σε διάφορα συμβάντα από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα, καθώς είχαν και άλλα παρόμοια επεισόδια στο παρελθόν.

Μάλιστα κατά την απολογία του, ο θείος του καταγγέλλοντα επέδειξε αμετανόητη στάση, όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, καθώς είπε ότι η εξάχρονη εγγονή του «θα γίνει ανώμαλη, βλέποντας τις συγκεκριμένες κουρτίνες που είχε κρεμάσει ο καταγγέλλων».

