«Όχι» στις διαδικτυακές εξετάσεις από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα συζήτησης το μέλλον της εξεταστικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομόφωνης απόφασης, που εκδόθηκε, δεν υιοθετείται η λύση των τηλε-εξετάσεων λόγω πιθανής διαβλητότητας.

Κατ’εξαίρεση, θα εξεταστούν διαδικτυακά οι φοιτητές Erasmus, οι επί πτυχίω, οι διδακτορικοί και οι μεταδιδακτορικοί.

Σε ό,τι αφορά τα μαθήματα, που δεν θα εξεταστούν αυτή την περίοδο λόγω καταλήψεων, προβλέπεται η μετάθεση της εξέτασής τους στο πλαίσιο διευρυμένης εξεταστικής σε συνδυασμό με τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου.

Η περίοδος 10-18 Φεβρουαρίου 2024 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια εξετάσεων.



Η ανακοίνωση της Συγκλήτου:



Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών

Διαπιστώνει ομόφωνα ότι:

Η μαζική εξέταση μαθημάτων με διαδικτυακά μέσα δεν διασφαλίζει το αδιάβλητο των εξετάσεων, ιδίως λόγω των δυνατοτήτων που δίνουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη

και αποφασίζει ομόφωνα ότι:

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εξέταση με διαδικτυακά μέσα των φοιτητών Erasmus, καθώς και των πτυχιακών, μεταπτυχιακών - διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών

2) Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου που δεν θα εξεταστούν στην παρούσα εξεταστική περίοδο, θα εξεταστούν σε διευρυμένη εξεταστική μαζί με τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου.

3) Οι περιπτώσεις (1) και (2) είναι εφαρμοστέες για τα Τμήματα, τα οποία τελούν υπό κατάληψη.

4) Η περίοδος 10-18 Φεβρουαρίου 2024 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια εξετάσεων.

